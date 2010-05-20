А.Лукашенко: Рынок огромный, даже без Таможенного союза

Президент Беларуси предлагает литовскому бизнесу расширить свое присутствие в нашей стране. Есть все условия и возможности для реализации инвестиционных проектов в различных сферах. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов Литвы.

Глава государства отметил, что в нынешних условиях диверсификации экспорта такие страны как Литва и Латвия чрезвычайно важны для Беларуси. В докризисные времена наш товарооборот с Литовской Республикой достиг почти миллиарда долларов, но за время мирового финансового кризиса сократился на треть из-за снижения покупательской способности литовцев. Теперь снова хорошая тенденция. Только за три месяца этого года товарооборот вырос на 40%.

Впрочем, особый акцент в беседе с литовскими бизнесменами Александр Лукашенко сделал на инвестициях.

Александр Лукашенко:

Инвестиция порядка 7-10 миллиардов — мы даже переварить не можем то, что инвестируем в экономику, в том числе и государство. Поэтому я спокойно к этому отношусь, у нас нет этой страшной ситуации с инвестициями. Но мы очень были бы заинтересованы, если бы кто-то добавил к существующим предприятиям, которые у нас есть — объемы производства, рынки, продажи — или же создал предприятие по импортозамещению, чтобы они были здесь у нас, в Беларуси и мы меньше по импорту покупали. У нас таких направлений множество, начиная от лекарств и заканчивая военно-промышленным комплексом. Наработки есть, а вот по отдельным направлениям мы готовы привлекать инвестиции. Рынок огромный, даже без Таможенного союза.

Во время встречи Александр Лукашенко гарантировал благоприятные условия работы литовским бизнесменам. Однако сотрудничество, отметил Президент, должно быть обязательным и социально ответственным. Что же касается госпредприятий, то в качестве примера успешного их сотрудничества с зарубежными инвесторами Президент привёл Белорусскую калийную компанию.

Александр Лукашенко:

Вы можете спокойно относиться к тому, что вам могут предложить проект, где с нашей стороны будет государственное предприятие. Это определенная политика. Тем более, у нас все предприятия акционированы. Не исключаю, что вы или какой-нибудь другой партнер может купить пакет акций и оно станет частным. А нас аллергии к этому нет. Однако здесь другой вопрос: сколько это будет стоить? Не всегда нашим определенным партнерам на Востоке это нравится, они хотели бы практически любое предприятие у нас заполучить. Мы не против — платите деньги.

Глава бизнес-делегации Литвы подтвердил: страна готова уже в следующем году сдать Беларуськалию в долгосрочную аренду огромный терминал в Клайпедском порту. Обсуждались и другие перспективы использования портовой инфраструктуры Литвы в сфере перевалки грузов.

Глава литовской делегации Бронисловас Лубис отдельно поблагодарил Александра Лукашенко за тёплый приём и напомнил о прошлогоднем визите белорусского Президента в Литву.

Бронисловас Лубис, президент Конфедерации промышленников Литовской Республики:

Мы все вспоминаем Ваш приезд в прошлом году в Литву и Вашу прекрасную речь. Она была красива и внутренне, и с хорошим юмором. Особенно мы вспоминаем вашу шутку о том, что у кого-то есть мысль, что у Вас не будет 60 евро на оплату визы. Но, видимо, уже нужно думать и говорить, что время разрушения наших экономических отношений кончилось и наступило время созидания.

Напомним, в сентябре 2009 года Александр Лукашенко посетил пятый Белорусско-литовский экономический форум. Тогда он проходил в соседней республике. Нынешний же шестой по счёту подобный форум начнёт свою работу завтра в Гродно.