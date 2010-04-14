А.Лукашенко: Россия понимает, что была допущена жесточайшая ошибка - предпринятые попытки давления на Беларусь. Это бесперспективно

По традиции региональных поездок сегодня Президент ответил на вопросы журналистов. Выборы в местные советы, приватизация, предстоящие переговоры с Дмитрием Медведевым, оценка трагических событий в Кыргызстане и гибель польского Президента: Александр Лукашенко высказался по ряду позиций внутренней и внешней политики.

Журналисты задали президенту вопрос и о предстоящей встрече с Дмитрием Медведевым. Александр Лукашенко ответил, что главы администраций прорабатывают оптимальные сроки ее проведения. Она, возможно, состоится накануне неформального саммита СНГ 8 мая в Москве или в начале июня в Сочи. Президенты двух стран обсудят весь спектр белорусско-российских отношений и такие стратегические вопросы как развитие Таможенного союза и условия формирования пошлин в рамках его, а также доступ на российский рынок белорусских товаров.

Александр Лукашенко:

Главное будет заключаться в том, как мы будем жить дальше. Или мы будем искоса смотреть, как мы сейчас — руководство — смотрим, или мы действительно будем жить как самые родные, самые близкие люди, как братья. Нам нет никакого смысла ссориться с Россией, мы никогда не проводили политику, направленную против России, не заигрывали ни с кем и сейчас не заигрываем. Но если нас начинают пинать и толкать в спину — мы ищем счастья в других точках планеты, и, как вы видите, нас с удовольствием принимают. Мы в состоянии обеспечить свою независимость, прежде всего экономическую.

Если и дальше пойдёт так, деньги, которые мы зарабатываем, а это хорошие деньги, мы будем направлять на то, чтобы купить энергетические установки. Поставим — на Мозырь надо три такие установки эля того, чтобы обеспечить горячей водой, теплом и электричеством. А отходов у нас предостаточно для того, чтобы их топить. Они очень эффективны — горит всё. Мы снимем все проблемы в Мозыре всего тремя установками, а для меньшего районного центра одна нужна. Мы уйдём от зависимости по нефти и газу, даже без договорённости по Венесуэле.

Я думаю, что Российская Федерация это понимает, и понимает, что была допущена жесточайшая ошибка — предпринятые попытки давления на Беларусь. Это бесперспективно. Уверен, что Президент России это очень четко сейчас понимает.

Это будет очень важная встреча, мы к ней сейчас серьёзно готовимся. Единственное, что была просьба к Российской Федерации, чтобы это была не просто встреча — встретились, поговорили, обнялись, расстались — должны быть конкретные результаты и договорённости. Что это такое, когда российская сторона вводит пошлину на ввоз нефтепродуктов в Беларусь? Зачем? Второй вопрос: почему для нас ввели пошлину на нефть, а Казахстану — стране, у которой есть излишки нефти, они добывают сегодня 90 с лишним миллионов тонн нефти, потребляют около 11 миллионов тонн — не ввели? Зачем беспошлинная нефть Казахстану и другим странам? Почему к белорусам такое избирательное отношение? Я думаю, Президент России и сам понимает, что это уж слишком вопиющий пример.

Настало время очень серьезно оговорить перспективы наших отношений с Россией. Мы, как Президенты, в состоянии услышать друг друга и принять решительные и очень серьёзные меры по нормализации наших отношений.