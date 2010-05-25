А.Лукашенко: Прибавит Минская область – значительно продвинется вперёд вся страна

Минская область должна стать примером для всех регионов Беларуси. Такую задачу перед новым руководством области поставил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание на тот факт, что имея серьезный потенциал, Минщина практически ни разу не смогла приблизиться к лидирующим позициям в производстве промышленной продукции. Пока не удается достичь требуемого увеличения объемов урожая и повышения продуктивности в животноводстве, отстает и промышленность региона.

Глава государства подчеркнул, что сегодня на Минщине надо повышать эффективность производства. Имея серьезный потенциал — более трёх сотен предприятий, — за пятилетку регион почти ни разу не стал лидером по промышленной продукции. При этом складские запасы в среднем в 1,3 раза больше среднемесячного объема выпуска продукции. Десятая часть предприятий региона — убыточна.

Александр Лукашенко:

Область не должна держаться на двух китах – «Беларуськалии» и «БелАЗе». В регионе работает почти 350 промышленных предприятий, и их развитием следует заниматься последовательно и системно. Но четверть из них, за эти четыре месяца, снизили объем производства, причём львиная доля готовой продукции остаётся на складах. Проблема её сбыта для вашего региона возникла не вчера. Наиболее остро она начала проявляться с 2006 года. На сегодняшний день, несмотря на некоторые подвижки в области, по сравнению с другими регионами, отмечается один из самых высоких уровней запаса готовой продукции на складах промышленных предприятий. В прошлом году я поручил председателю облисполкома, Минского горисполкома взять на себя руководство по разгрузке складов. И от нынешнего руководства я также требую повышенного внимания к этой проблеме. Главное для нас – это экономика. Поэтому, я очень хочу, чтобы Минская область прибавила. Прибавит Минская область – значительно продвинется вперёд вся страна. Минщина – это основа, это огромная территория с хорошими землями и очень хорошими людьми, и большими возможностями. И здесь мы должны очень серьезно прибавить.

Еще один проблемный вопрос — приписки. Это когда отчитывающиеся чиновники предоставляют заведомо неверные данные. Минская область здесь, к сожалению, время от времени оказывается в лидерах.

Александр Лукашенко:

Сколько ни предупреждал губернаторов о необходимости пресекать это зловредное явление, оно опять и опять возрождается в том или ином виде. Только не понимаю, зачем вам это надо? Ведь на эти показатели я меньше всего обращаю внимание: сколько надоили, какие привесы. Это важно, но это не главное. Главное — показатели эффективности. Если у вас убыточное предприятие и вы там доите по 12 тысяч в год — такое молоко никому не нужно. Поэтому я ещё раз попрошу: эту практику надо заканчивать, и уже с завтрашнего дня мы уделим особое внимание устранению этого недостатка.