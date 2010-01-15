А.Лукашенко: Полесье – проект имиджевый, через который Беларусь может заявить о себе на весь мир

На совещании у главы белорусского государства обсуждали, каким через пять лет быть этому уникальному региону. Проект подвергся резкой критике и отправлен на доработку. Итоговый вариант должен появиться в ближайшее время.

К Полесью у главы государства – отношение особое. Не раз в свои рабочие поездки Александр Лукашенко называл эти земли «золотым дном белорусским». Поручение разработать комплексную программу развития этого уникального края было дано ещё в сентябре 2008 года. Работа над проектом затянулась. Прошло без малого полтора года.

О настоящей «мозговой атаке» на Полесье впервые заговорили всерьёз два года назад в Пинске. Бывая часто в этих местах, Александр Лукашенко неоднократно указывал на проблемы — они хорошо видны с вертолёта. Именно тогда Президент потребовал, к примеру, разобраться с поймой реки Припять. Эти, местами стобалльные, но пока пустующие земли, — богатство страны, которое остаётся невостребованным.

Через год к программе вернулись вновь и уже чётко расставили приоритеты: сельское хозяйство, промышленность и туризм — это то, что развивать нужно в первую очередь.

Александр Лукашенко:

Эти территории богаты полезными ископаемыми и с максимальной пользой должны работать на экономику страны, удовлетворять запросы не только внутреннего, но и внешнего рынка, всё активнее замещать импортируемое сырье, быть основой снижения себестоимости отечественной продукции, а значит — повышать её конкурентоспособность.

Если Припять смело можно назвать белорусской Амазонкой (и развивать здесь туризм можно с не меньшим успехом), то в целом Полесье — уникальная экосистема, крупнейший в Европе лесоболотный комплекс. В идеале, новая программа может дать мощный импульс развитию всего региона.

О том, как это будет в сухих цифрах, доложили сегодня на совещании. Но это явно было не то, что хотелось услышать главе государства. Президентская инициатива, по сути, должна была отразиться в документе конкретными идеями. Программа же только продублировала своих предшественниц, получившись объёмной и дорогой.

Александр Лукашенко:

Складывается впечатление, что авторы проекта стремились включить в неё как можно больше мероприятий — и позатратнее, порой даже механически перенося их из других, уже действующих документов. Видимо, мы разговаривали на разных языках. Это огромная территория, которая сегодня просто не работает на страну и выпадает. Квадратные километры — и всё. И мы оттуда ничего не получаем. Я это имел в виду? Нет, взяли мероприятия, которые в программе малых городов, в программе села прописаны, принесли сюда. А зачем они здесь? Надо было включить именно то, что касается непосредственно Полесья и то, что мы не сможем найти ни в одном программе. Хочу еще раз напомнить, что мы живем в Год качества. Все, что бы мы ни делали, главный критерий – это качество. Просто «тяп-ляп» никому не надо. Если это объект, он должен выглядеть, как в народе говорят, «как конфетка», и всё вокруг должно быть соответственно.

Временные рамки программы — 2009-2015 годы. И это не ошибка — отдельные проекты уже реализуются. К примеру, по тому же туризму и социальным стандартам на селе, что, собственно, и показали Александру Лукашенко в конце лета в агрогородке Лясковичи. Тогда же рассказали и о проекте «Припятского сафари», и о «Золотом кольце Гомельщины», которые туриста могут задержать в Полесье не только лишь на день.

Развитие социальной сферы идёт в тесной привязке к развитию производства. По программе, в Полесье его намерены удвоить, создав до 30 тысяч новых рабочих мест.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Производство практически нужно удваивать, с учётом тех мер, которые предусматриваются государством по поддержке этого региона. Предусматриваются меры, дающие возможность этим регионам иметь дополнительные финансовые ресурсы для самофинансирования.

Занятость местных жителей – одно из требований Президента. Они не должны пополнять ряды гастарбайтеров. Но не менее актуален и вопрос, сможет ли Беларусь продать продукцию новых заводов. Окупится ли мясо или тот же кирпич, производство которого, в частности, планируется в Полесье.

— Продаваться будет на рынке, или я опять вас буду толкать к тому, что надо разгружать склады? — спросил Президент.

— В этом регионе проблем по реализации продукции, с учётом реализации данной программы, нет, — ответил Иван Бамбиза.

— Вы это просчитывали? Вы это знаете? Мы же развиваем производство — мы должны видеть рынки сбыта.

— Мы просчитали это исходя, прежде всего, из потребности региона.

Своё мнение о проекте высказал и председатель Правления Национального банка. Повышение качества жизни, условий труда — импульс к росту сельского населения. И если к другим сферам привлечь можно частных инвесторов, то государство может сделать ставку на социальный аспект.

Пётр Прокопович, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Вы поставили задачу: на базе этого региона провести эксперимент на отстающих семи районах, которые находятся в проблемной зоне. Если в течение шести лет мы выходим на уровень, который нужен и который соответствует европейским показателям по уровню жизни, производства и решению других вопросов, тогда не будет никаких препятствий для того, чтобы в последующие десять лет так развивать всю республику, оставшиеся сто районов. Единственное, что нужно от нас — создать такие условия, чтобы иностранным инвесторам было выгодно вкладывать туда деньги.

По сегодняшним расчётам, развитие Полесья обойдётся стране примерно в четыре с половиной триллиона рублей. Это дорого. Каждый рубль, считает глава государства, должен вкладываться точечно и с отдачей.

— Чтобы так, Пётр Петрович, не получилось, что мы деньги отдадим на развитие под некую программу, а Сумар с Якобсоном вместо колодцев будут насыпи делать, — сказал Александр Лукашенко.

— Есть инвестиционные бизнес планы, и мы конкретно знаем, что на каждом предприятии будет делаться в течение пяти лет, — отметил Сергей Сидорский.

В регионах программу ждут с нетерпением. Ряд конкретных идей поступил сегодня от губернаторов. Александр Якобсон предложил все новые предприятия Полесья освобождать от налогов. К добыче же полезных ископаемых, которых на Гомельщине целые клады, специалисты области подошли настороженно. Большинство месторождений находятся на заповедных землях. И стоит ли туда внедряться — вопрос не только экономический.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:

Нет железной дороги, и туда трудно поступиться. Прежде чем говорить о добыче полезных ископаемых, надо подумать, как их доставлять из далёкого Полесья. Сегодня, конечно, это вопрос дорогостоящий.

Александр Лукашенко:

Железную дорогу надо там проектировать. Обнаружили строительные пески, сланцы, железную руду, ещё что-то нашли — мы должны это видеть, и железную дорогу провести так, как надо это делать — оптимально. И от железной дороги должны быть соответствующие автомобильные и другие подъезды к местам полезных ископаемых. Вот такое дерево надо выстроить.

Весь проект возрождения Полесья Александр Лукашенко назвал имиджевым и, в некоторой степени, историческим. Беларусь его обязательно реализует, но по-хозяйски, как это сделано, к примеру, в Беловежской пуще. Если строить, то по периметру, без вреда экологии. Контроль за исполнением — жесточайший.

Александр Лукашенко:

По-хозяйски подойти, по-человечески, а не то, чтобы придти с тракторами и экскаваторами, перерыть и перекопать всё — и пользы нет, зверьё разгоним, деревья погибнут. Это имиджевый проект, через который мы можем о себе заявить на весь мир.

Сергей Ткачев, помощник Президента Республики Беларусь:

Программа должна быть переработана по годам: какие задачи и цели, что получается.

К общему мнению о том, каким через пять лет быть Полесью, на совещании придти не удалось. Проект отправлен на доработку. Губернаторам Брестской и Гомельской областей совместно с премьером предложено ещё раз тщательно взвесить все «за» и «против». И уже в ближайшее время представить итоговый вариант, без излишеств.