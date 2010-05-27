А.Лукашенко: Непродуманный либерализм и потребление незаработанных денег привели к бойне в старушке-Европе

Президент посетил Могилевский университет имени Кулешова. Александр Лукашенко встретился со студентами, преподавателями и профессорами. Четыре часа, полуторатысячная аудитория и десятки вопросов – после выступления студенты могли задать их Президенту.

Каждому вузу, а их в Могилевской области четыре, хотелось показать самое лучшее, что есть в их Альма-матер. Поэтому выставка в холле госуниверситета имени Кулешова оказалась большой, разносторонней и достаточно интересной. Учебная база здесь позволяет не только получать хорошее образование, но и заниматься наукой.

У стендов с ректорами вузов Александр Лукашенко говорил о прагматизме воспитания кадров и о связи науки и практики. Президенту рассказали, что в сельхозакадемии уже с этого года на все разработки есть конкретные договоры на внедрение. А Могилевский университет продовольствия за свои продукты имеет не только белорусские награды.

К госуниверситету Кулешова у Президента особое отношение. Много связывает учеба на историческом факультете с уникальным преподавательским составом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Так тяжело было, честное слово. Когда многие говорят о том, что студенческие годы самые прекрасные, хотелось бы в них вернуться… Может, потому что мне пришлось долго учиться, но я бы больше не хотел в эти студенческие годы возвращаться. Потому что действительно было очень тяжело.

На такой ноте Александр Лукашенко начал выступление перед студентами и профессорско-преподавательским составом. Тем не менее, тема была заявлена серьезная: эволюция белорусской модели экономического развития. В зале собралось более тысячи человек и выступление в режиме он-лайн смогли увидеть и во всех вузах области.

Президент начал с мирового опыта. Выделив две основные модели – либеральную и социальную. Вспомнил и о кризисе, который для Беларуси уже третий, и о том, к чему может привезти излишний либерализм.

Александр Лукашенко:

– Что происходит сейчас в Европе? И это не только в Греции. Уже боятся публично об этом говорить и не только в таких государствах, как Испания и Португалия, но уже Франция, Италия идут по пути Греции. Чтобы не «ахнул» этот кризис, начинают почти на половину урезать социальные расходы, в том числе пособия и заработные платы. И к чему это приводит? Это приводит к бойне в старушке-Европе. Развернулись бои на баррикадах во всех государствах мира. Вот к чему приводит непродуманный лишний либерализм и потребление незаработанных денег.

Универсальных моделей, заметил Президент, нет. Как и стандартных рецептов построения государства. С выбором оптимального пути, в свое время, столкнулся и сам Александр Лукашенко – в первые годы президентства. Годы становления белорусского суверенитета показали, идти всегда надо от жизни, где на первом месте – человек.

Александр Лукашенко:

– Мы должны построить государство, государство для народа. Такова в концентрированном виде суть белорусской модели развития в целом. В последние годы – я очень аккуратно отношусь к таким рейтингам, но, тем не менее, – по индексу человеческого развития мы занимаем 68-ю позицию из 182-х стран. Эта очень высокая позиция. Здесь мы на постсоветском пространстве лидеры. Это отнюдь не означает, что мы, сложа руки, будем почивать на лаврах. 21-й век – кардинально новая эпоха. В ней лишь та экономика является преуспевающей, которая постоянно обновляется. Именно поэтому в Послании к белорусскому народу и Парламенту я подчеркнул, что из кризиса наша страна должна выйти более современной и готовой к жесткой конкуренции в условиях не докризисного, а уже посткризисного мира. Если даже мы успешно выкарабкаемся из этого кризиса, будет еще тяжелее, потому что возрастет конкуренция. Нам нельзя превращаться в догматиков-консерваторов. Необходимо быстро и адекватно реагировать на вызовы времени. Нужен динамичный прорыв в развитии страны по всем направлениям.