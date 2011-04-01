А.Лукашенко: Не надо трогать тех, кто хорошо работает

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Минской области.

Государство и далее будет поддерживать аграриев в вопросе технического оснащения. Однако объемы этой поддержки должны сократиться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Возьмите на контроль выборочно и посмотрите в отдельных районах. Особенно в тех районах, которые нас больше всего беспокоят — не надо трогать тех, кто хорошо работает. Техника должна быть готова и должна быть в идеальном состоянии, проштампована ГАИ и Сельхознадзором. Это, по большому счету, техника не их — это наша техника, мы давали деньги, и мы вправе спросить. Купит он за личные деньги — ну Господь с тобой. Когда за личные деньги, он будет ее хранить, как личный автомобиль..

Если сделаем рентабельным сельское хозяйство, страна будет жить. Оно у нас никогда в истории не было в целом рентабельным. А в прошлом неблагоприятном мы чуть-чуть имели рентабельность — без помощи, без дотаций. Это большое дело. Когда мы выйдем на 10-12% рентабельности в сельском хозяйстве по году, мы забудем о том, что у нас есть проблемы на земле.

Тема развития села получила продолжение на частном предприятии «Уномедикал» в Фаниполе. Глава государства ознакомился с работой датского инвестора и его планами по расширению производства.

В 1999 году вместе с инвестором сюда пришли новые технологии и оборудование. Сегодня на предприятии работает около трехсот человек. Среднея зарплата — два миллиона рублей. Выпускается полторы тысячи изделий, основной потребитель которых — Западная Европа. Недавно к датчанам присоединились и американские партнёры, которые инвестируют в развитие завода около 600 миллионов долларов.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

В Минской области в этом году надо создать 26 тысяч рабочих мест с такой высокой производительностью — это примерно 60 тысяч долларов в год. У нас есть порядка 100 таких предприятий в области. И мы хотим строить для таких инвесторов площадки с готовыми инженерными сетями. Потом привлекать зарубежный капитал.