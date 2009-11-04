А.Лукашенко: Нашим германским друзьям пора всерьез задуматься об открытии своего банка в Беларуси

Президент Беларуси встретился с делегацией деловых кругов Германии.

Ее возглавляет председатель Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд. Визит столь представительной делегации «флагманов» германского бизнеса – самое наглядное свидетельство готовности страны к масштабному расширению экономических отношений с Беларусью.

Глава государства предложил рассмотреть возможность создания неправительственного белорусско-германского Совета делового сотрудничества, членами которого могут стать и представители делегации немецких деловых кругов, которые присутствуют сегодня на встрече. Что же касается взаимодействия с ЕС, то Президент отметил, что Евросоюз и другие международные институты, национальные правительства европейских стран начали осознавать значимость Беларуси как полноправного партнера.

Александр Лукашенко:

«Со своей стороны, не ставя перед собой задачу стать кандидатом на вступление в ЕС, Беларусь реально демонстрирует заинтересованность в развитии взаимодействия с Евросоюзом. Мы с удовлетворением отмечаем, что нынешняя динамика белорусско-европейского диалога открывает перед Беларусью и Германией новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Это дает нам шанс сделать качественный рывок в экономической сфере. Мы осознаем, что его потенциал огромный и не только в связи с повышением взаимного интереса друг к другу. На мой взгляд, нет таких отраслей куда бы не могли прийти германские инвесторы. Прежде всего, это те сферы, в которых вы являетесь признанными лидерами: автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, химическая и нефтехимическая отрасли, энергетика, высокие технологии. Большие возможности для взаимодействия в Германии имеются в рамках масштабных проектов по развитию инфраструктуры, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Невозможно себе представить значимого прорыва в торгово-экономических отношениях без устойчивых контактов в банковской сфере. Думаю, что нашим германским друзьям пора всерьез задуматься об открытии своего банка в Беларуси».