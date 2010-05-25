А.Лукашенко: Нам сейчас нужно работать еще мощнее, чем в условиях кризиса

Минщина свой производственный потенциал в агропромышленности использует не в полной мере. Следствие этого - потеря темпов социально-экономического развития. Выбор кандидатуры Бориса Батуры на должность председателя Миноблисполкома произошел по нескольким причинам.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

У меня было очень много бесед с Борисом Васильевичем, когда он возглавлял Совет Республики. Мне всегда казалось, что он немножко тяготится этой должностью. Ему хотелось больше заниматься конкретными делами, конкретным трудом, он постоянно говорил: «Дайте мне ещё какую-то нагрузку».

Представляя на утверждение депутатам Минского облсовета нового губернатора, глава Администрации Президента не только рассказал карьерную биографию Бориса Батуры, но и поделился своими собственными мыслями по поводу его управленческих способностей. А они характеризуют его как настоящего трудоголика. Нареканий со стороны парламентариев по кандидатуре нового губернатора не было. В должности его утвердили единогласно.

За несколько последних лет руководством Минской области было сделано немало. Однако, помимо положительного опыта, хватает и недостатков. Именно о путях из устранения говорил Президент.

Минщина — это центральный регион Беларуси. Поэтому, пожалуй, и важнейший в стране. Беларусь, пусть и в меньшей степени, чем другие, но переживает достаточно сложный период преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса. Задачи перед руководством на любом уровне стоят более ответственные, чем раньше. Президент просит не искать какой бы то ни было «чрезвычайщины» в ротации кадров.

Александр Лукашенко:

Сразу хочу внести ясность: нынешние изменения в руководстве облисполкома не вызваны какими-то чрезвычайными происшествиями или противозаконными поступками. Леонид Фёдорович освобождён от должности председателя облисполкома и переведён на другую работу. На работу непростую и не меньшую. Это говорит о том, что не подозреваю и не допускаю, что этот человек «не наш», абсолютно преданный делу человек.

Объективно надо признать, что производственный потенциал Минщины, особенно в агропромышленном комплексе, реализуется не в полной мере. Область начинает терять темпы в своём социально-экономическом развитии, падает эффективность сельскохозяйственного производства. Вы постепенно утрачиваете лидирующие позиции и переходите на второстепенные роли в стране. Конечно, этого я допустить не могу. Нам нужны показатели эффективности. Нам сегодня нужно не просто молоко и мясо, а такое молоко и мясо, которое приносило бы деньги не только области, но стране. Просто накормить молоком и мясом Минск или ещё что — это уже прошедший этап, давно прошедший.

А вот если посмотреть на Минскую область с позиции эффективности производства, картина будет совершенно иная. Вы понимаете, показатели эффективности — прибыльность, рентабельность. Выходим из этого экономического состояния, которое называли кризисом, и если вот здесь мы отстанем — мы уже никогда никого не догоним. Нам сейчас нужно работать ещё мощнее, чем в условиях кризиса, чтобы, пока не заняты обвалившиеся в момент кризиса места, занять — жизнь такая, борьба. И мы должны успеть. Не успеем — никто уже вам не поможет.

Главный ориентир сейчас — это экономика. Вернее, эффективно работающая экономика. Минщина, несмотря на некоторые несомненные успехи — например, за время руководства областью Леонидом Крупцом, преодолела двухмиллионный рубеж по сбору зерна, лидирует в стране по продуктивности надоев молока — всё-таки свой производственный потенциал в агропромышленности использует не в полной мере. Следствие этого — потеря темпов социально-экономического развития. Выбор кандидатуры Бориса Батуры на должность председателя Миноблисполкома произошел по нескольким причинам.

Александр Лукашенко:

Сильная сторона его стиля работы — умение не распыляться, а сконцентрировать усилия на главных направлениях и достичь поставленных целей. Именно то, что сейчас особенно необходимо в сложных современных условиях хозяйствования и развития региона. И, конечно, не последнюю роль сыграл тот факт, что он имеет хороший практический опыт, прошёл все ступени: был членом Правительства, и его работа на Могилёвщине. Это весомые преимущества и предпосылка для успешной работы на посту председателя.

При назначении Бориса Васильевича губернатором, одновременно было принято решение направить его первым заместителем Валерия Николаевича Иванова, который очень хорошо владеет вопросами развития агрокомплекса и эффективно работал вместе с Борисом Васильевичем. Я его знаю очень давно, абсолютно ему доверяю, человек неспокойный в этом отношении. Поэтому готовьтесь: он привык ходить по земле, не думаю, что он об этом забыл, работая недолго на высших должностях в центре. Поэтому, где как посеяно и убрана ли солома — он это проконтролирует.

При назначении я вспомнил, говорю: Борис Васильевич, хочешь конкретной работы — есть две области. Твоя родная Гродненская, где ты родился, и Минская. Был уверен, что он пойдёт в Гродненскую область: она в два раза меньше, продвинутая. Поэтому для меня было неожиданностью, когда он сказал, что пойдёт в Минскую область. Я говорю: «Да ты что? Умрёшь же — там же полреспублики, надо бегать из конца в конец». Говорит: «Я засиделся, придётся и побегать». Я это очень ценю — то, что этот человек не побоялся при таком выборе идти на этот огромный кусок, где проблем конечно же больше, чем в Гродненской области. Они одинаковы — в основном, аграрные, и агропромышленный комплекс будет определять развитие. Он рискнул. Естественно, в паре, в тандеме.

Есть люди, которых оторви от земли — пуповина разорвётся и человек погибнет. Поэтому вот два человека, которые не смогли усидеть в кабинете. И я их направляю на конкретную работу. Очень вас прошу: политика — это всё хорошо, но главное — экономика.

Получая удостоверение из рук Президента, Борис Батура заверил главу государства, что Минская область под его руководством постарается наверстать упущенное и выполнить все запланированное.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

То, что возможно поправить в этом году, чтобы выполнить безоговорочно программу социально-экономического развития по Минской области, — мы это сделаем. Я считаю, Вы очень правильно подметили, что в Минской области серьёзные подготовленные кадры, и эти кадры могут выполнить те задачи, которые стоят перед центральным регионом Беларуси.