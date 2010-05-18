А.Лукашенко: Надо дать человеку возможность, раскрепостить его, чтобы он занимался землей

Президент Беларуси поручил правительству разработать эффективную программу поддержки личных подсобных хозяйств. Таков итог большого совещания у главы государства. Предыдущая программа себя не оправдала.

Тему личных подсобных хозяйств Президент поднимал неоднократно. По этому вопросу он дал более десятка поручений. Сегодня за круглым столом с губернаторами и правительством Александр Лукашенко разбирался — почему программа неэффективна? Почему, несмотря на усилия, все возвращается на круги свои и человек остается один на один со своими сельскохозяйственными проблемами?

Картошка, овощи, фрукты и ягоды со своих соток. То, к чему привыкла как минимум треть населения страны. Именно столько по подсчетам занимается в Беларуси подсобным хозяйством. Это личный вклад не только в собственную, но и в государственную продовольственную безопасность. Александр Лукашенко откровенно признается, что он и сам сторонник подсобных хозяйств.

Александр Лукашенко:

Я, например, ярый сторонник развития личных подсобных хозяйств. И не только как Президент, но и лично — это для души. Люди будут заниматься этим для души, потому что привыкли к этому, потому что земля вообще облагораживает человека. И, во-вторых — по необходимости. Большие семьи или ещё какие-то причины. И мы это объективно должны видеть и исходить из этого. Но стимулировать людей — мы люди такие, мы выросли на земле, имели эти клочки — это хорошее подспорье в любой жизненной ситуации, чтобы они имели эти клочки — от дачных участков до приусадебных.

Президент отмечает: ситуация на частных подворьях складывается не лучшим образом. Выращивать культур стали меньше. Поголовье крупного рогатого сокращается. Да и самих подсобных хозяйств не прибавилось. Наоборот — их количество сократилось. Есть объективные причины: сельчане стареют, многие переезжают в города. Да и на дачах сейчас, в большей мере, английский газон.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Закупочные цены на продукцию личных подсобных хозяйств по темпам роста значительно отстали от темпов роста цен на продукты питания. Поэтому и экономическая составляющая здесь как раз говорит о том, что экономически неэффективно сейчас заниматься личным подворьем в частном секторе.

— Через поддержку надо их расширять, чтобы не уменьшалось это количество, а увеличивалось. Это государству нужно, — сказал Президент.

— Это сегодня выгодно. Я приведу пример: только овощами мы сегодня практически закрываемся населенческой продукцией, — ответил Иван Бамбиза.

— И вы нашли те пути, с помощью которых можно сохранить личное подсобное хозяйство и увеличить их количество. Мы их сейчас реализуем — прекратится развал личных подсобных хозяйств и начнётся их расширение?

— Здесь, Александр Григорьевич, однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

— А мне нужно однозначно. Зачем я буду выделять деньги непонятно под что?

Правительство предложило выдавать владельцам частных хозяйств льготные кредиты. Еще одно предложение — создание потребительских кооперативов. Это возможность гражданам с личными подсобными хозяйствами объединяться. И вместе «скидываться», например, на трактор. Идея не нашла большой поддержки. Мол, получится «второй» колхоз. А ведь именно в колхозе так или иначе должны помочь людям. Кому, как и сколько — знает местная власть.

Александр Лукашенко:

Дайте право, что тут плохого — объединяйтесь. Дайте право этому кооперативу — жестко, под определенный залог — взять кредиты. Но создавать не надо — зачем нам ещё эти колхозы, совхозы? Крестьянину нужно одно — помочь ему в том, что он сам не может сделать. Не так, как Сумар говорит: «Пришли: ты мне посей, ты мне убери и в погреб картошку потом занеси. А потом дети мои из города приедут, бульбу заберут, кабана зарежут, мясо поделят — а колхоз это должен все сделать». Этого не нужно, это уже не личное подсобное хозяйство

Острая критика прозвучала как раз в адрес власти на местах. Как недорабатывают по вопросу личных хозяйств, глава Госконтроля рассказал на конкретных примерах.

Зенон Ломать, председатель Комитета госконтроля республики Беларусь:

В деревне Слобода Крупского района по состоянию на 15 мая не был решен вопрос по пастбищу для 57 коров. Можно приводить и другие примеры. В Дятловском районе в сельхозорганизации «Гранит-Агро» жителям трех деревень Даниловичского сельисполкома услуг по обработке земельного участка, посеву, посадке, уборке урожая не оказывается вообще. В сельхозпредприятии «Пераможнік» Брагинского района вспашка одной сотки земли для пенсионера вдвое дороже, чем для работников хозяйства.

Помощь нужна людям в обработке земли, уборке урожая, покупке удобрений, семян. Президент требовал конкретных предложений. Их звучало немало. Предложили даже маркетинговый ход — делать упор на экологичность собственноручно выращенных овощей и фруктов. В Витебской области даже посчитали, какую реальную прибавку к зарплате дают личные сотки.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Личное подсобное хозяйство сегодня — это и товарная продукция, и денежная. Средняя заработная плата — 221 доллар. Ежемесячно ЛПХ дают прибавку 37 долларов, поэтому рассматривать их как какую-то экзотику нельзя. Нужно рассматривать все с точки зрения экономики.

В итоге большого совещания Президент поручил разработать эффективную госпрограмму. Она должна быть понятной и короткой.

Александр Лукашенко:

Эта программа должна быть очень понятной, доступной, короткой. Из нескольких фраз, где будет еще раз определено, что такое личное подсобное хозяйство, какие льготы, привилегии и поддержка — но не иждивенчество, ни в коем случае, чтобы в это не переросло. И ответственные: председатель колхоза, директор совхоза — я по-старому называю эти должности — председатель сельского совета и председатель райисполкома, всё. Главное, чтобы человек обеспечил себя, свою семью и потребкооперации продал эти излишки. Поэтому давайте разумно, без излишеств определим эту программу: что нам надо, как надо, куда надо, но главное — дать человеку возможность, раскрепостить его, без всякой бюрократии, чтобы он занимался землей и что-то производил на этой земле.