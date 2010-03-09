А.Лукашенко: Мы в состоянии взять под контроль любой вид деятельности, не приносящий ущерб нашему обществу

На совещании у Президента была представлена концепция развития игрового бизнеса. Предлагается целый ряд мер — от увеличения налогов, ужесточения требований к размещению казино, до действенной защиты интересов граждан.

В частности, в планах создать специальную компьютерную систему, которая сможет выдавать информацию о ставках и выигрышах контролирующим органам.

Правовое поле, в котором пока работает игорный бизнес далеко не совершенно. Документ, который создаётся сейчас, как раз и должен устранить это главный минус. Задача, поставленная Президентом, — сделать этот бизнес прозрачным и честным, используя лучший мировой опыт.

Поручение продумать детально, как может развиваться в Беларуси индустрия азартных развлечений, Правительству дано около полугода назад. В результате появилась концепция, в которой максимально учтены интересы, как самого бизнеса, так и государства.

Александр Лукашенко:

При грамотном подходе, он может и должен стать дополнительным источником пополнения бюджета, за счёт налогов, способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению туристов и инвестиций в нашу страну. Тем более, что на фоне происходящих изменений в российском и украинском законодательствах, у нас есть все шансы выйти на ведущие позиции в этой тонкой и чувствительной сфере. Но действовать здесь необходимо очень осторожно, продуманно и грамотно, с пользой для страны.

Про выгоду казино для государства и о вреде, которое оно может приносить семьям игроманов, в последнее время говорят немало во всем мире. Одни, как Россия и Украина, идут по пути запретов и выноса казино в спецзоны. Другие усиливают госконтроль и стараются получить от этого максимальную выгоду. По пути запретов Беларусь идти не намерена — слишком много в истории примеров, к чему они приводят. Отсутствие взвешенной политики, как заметил Александр Лукашенко, лишь способствует уходу этого бизнеса в тень.

Александр Лукашенко:

Ничего запрещать не надо. Мы в состоянии взять под контроль любой вид деятельности, не приносящий ущерб нашему обществу. А проконтролировав его, извлечь выгоду для государства. В этом вся суть. Это я говорю для тех, кто сегодня или завтра разразится гвалтом о том, что мы чуть ли не весь криминальный мир СНГ соберем в Беларуси. Вот видите, в России молодцы, они от криминала избавились, в Украине тоже, а белорусы это собирают. Все у нас будет нормально, если те, кто призван контролировать и отвечать за этот вид деятельности, — государственные служащие — сами не влезут туда по уши и тем самым не развалят этот вид деятельности и не криминализируют его.

Вариантов развития событий предложено сразу три. Первый — оставить систему прежней, добавив модернизацию. И здесь не только оснащение самих казино, но и ужесточение требований, к примеру, к ввозу игровых автоматов. Лиц до 18 лет предлагается в такие заведения не пускать, а также запрещать размещение игровых зон в населённых пунктах, где менее 50 тысяч населения. Ряд инициатив есть и по налоговой нагрузке и лицензированию. Возможно, будет введён какой-то налог дополнительный (сейчас он фиксированный). Вся проблема в том, считают в Правительстве, что пока сложно оценить реальный оборот средств в казино.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы разработали проект указа по совершенствованию законодательной сферы игрового бизнеса. Указ предусматривает ужесточение требований к игорным заведениям, использование ими игрового оборудования и включает налог на это оборудование и установление контроля над выручкой каждого игрового автомата.

Средняя по стране налоговая ставка в Германии — 80% от валового дохода игорного заведения. Используя лучший мировой опыт, и белорусский Комитет госконтроля предлагает ужесточить требования, к примеру, к соискателям лицензий, увеличить госпошлину за выдачу. В Латвии, госпошлина на организацию азартных игр — 600 тысяч долларов, в Эстонии — 75 тысяч долларов. У нас пока — всего 8 базовых величин (это в районе ста долларов).

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Лицензированием игорного бизнеса в стране будет заниматься только государство. Будет выдаваться лицензия как организатору бизнеса — тому, кто будет иметь мониторинговый центр, также будет проводиться лицензирование каждого зала игровых автоматов, каждого зала казино.

Ещё один вариант — вынести игровые зоны за пределы столицы, создав некое подобие Лас-Вегаса. Кстати, ещё несколько лет назад с инициативой создания собственного «города огней» в Глубоком на Витебщине выступали парламентарии. Сегодня изучается возможность строительства подобной зоны в районе аэропорта. С системой отелей и ресторанов. Нужен богатый инвестор.

И вариант третий — действенный за всем контроль. Предлагается, в частности, создать компьютерную кассовую систему, которая в режиме онлайн сможет выдавать информацию о ставках и выигрышах. Мониторингом будет заниматься специальный центр.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Этот вариант позволит нам провести радикальное совершенствование области государственного регулирования деятельности и предоставить государству возможность мониторинга и постоянного контроля за размером принимаемых ставок, выигрышей игроков и доходов заведения в режиме реального времени.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Комитет поддерживает создание единой информационной системы, определяющей всё игровое оборудование и управляемой через мониторинговый центр. Такая система позволит сделать денежный оборот игорных заведений прозрачным и доступным для контроля. Однако, мы полагаем, что в создании данной системы на базе мониторингового центра может принимать участие и государство.

Мнение Президента — браться за то, в чём нет опыта — нельзя. К созданию надёжной системы нужно привлечь профильного инвестора. Уже есть известная американская компания, которая готова вложить деньги.

Александр Лукашенко:

Что нам мешает объявить конкурс или тендер? Можно сократить срок — в течение месяца, может, кто-то лучше вариант предложит, это во-первых. А во-вторых, может и не надо лучший вариант? Пускай остаётся этот, но мы в этом плане будем чисты, нас никто не будет упрекать. Придут две-три компании — мы выберем лучшую. Это будет честно и порядочно. Но затягивать не будем этот тендер, потому что желающих или много, или мало, но всё равно они в течение месяца объявятся на наши условия, которые мы им предложим. Никто не говорит, я заметил, о том, что частника мы имеем право контролировать в течение суток в любое время. Только я против того, чтобы у каждого стоял компьютер и он лазил по этим коммерческим каналам. Этим должны заниматься налоговые органы, если мы им доверяем. А КГБ при чём здесь? При чём здесь Аналитический центр? Это что, их функция — игорным бизнесом заниматься? Давайте, как в цивилизованном государстве, мы только начинаем — не надо этих излишеств.

В целом позиция Правительства по игорному бизнесу, а именно — если хочешь работать модернизируйся, ставь новые аппараты , включайся в онлайн и работай — Президентом поддержана. По идее, месяца через полтора-два, после подписания Президентом уже доработанного документа, казино в Беларуси начнут оснащать электронными игровыми столами и рулетками, станет создаваться компьютерная кассовая система, начнётся внедрение новых технологий и для игр в онлайн с использованием сети Интернет. И в целом, если документ заработает, на игорном рынке должны остаться только крупные компании с хорошей репутацией, от чего выиграет и государство и общество.