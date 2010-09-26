А.Лукашенко: Мы непозволительно много теряем того, что производим

Беларусь называют синеокой. Наверное, не только благодаря рекам и озерам, но многочисленным плантациям льна. Синий цветок уже давно стал и политическим символом нашей страны.

Впервые ценное растение разместили на гербе БССР еще в 50-х, а в 1995-ом на видоизмененной символике — снова лён. Говорят, из нашей масленичной культуры в Европе делают национальную валюту. Только вот у нас, белорусов, превратить льняные волокна в те же евро или доллары получается не всегда.

За границей одежда изо льна — показатель достатка и высокого статуса. Законодателями мод в льняной отрасли пока остаются французы. Вроде бы страна пармезана, а золотое руно — самое качественное на планете. В белорусском хозяйстве «Дубровно» этим летом даже эксперимент решили провести. Как говорится, все познается в сравнении. Одно поле засеяли французским сортом «Дракар». Второе – белорусским «Блакитом». Урожай с экспериментальных гектаров уже собрали.

В Беларуси за соблюдением технологий выращивания следили сами французы. Процесс льноводства был интерактивным. Каждые два дня во Францию по Интернету наши аграрии отправляли фотографии всходов. Удобрения вносили тоже по рекомендациям коллег. Однако, к осени результат эксперимента не совсем оправдал ожидания.

Татьяна Королева, главный агроном ОАО «Дубровенский льнозавод»:

Если судить по урожайности тресты, то французский сорт дал 5,9 тонн с гектара. Белорусский — 4,9 тонн, то есть, французский дал несколько больше.

За зиму белорусские аграрии взвесят все плюсы и минусы зарубежной технологии. В следующем году эксперимент планируют продолжить. Ведь выяснить то, на каком этапе белорусская технология дает сбой — один из самых важных вопросов.

Тему льноводческой отрасли не раз поднимал и Президент Беларуси. В марте о белорусском бренде говорили на большом совещании. Вроде бы, расставили все точки над i. Но выполнять поручения торопятся не везде. Эта рабочая поездка президента на Витебщине проходила неслучайно. Ведь именно здесь сконцентрированы основные мощности по выращиванию и переработке льна. Витебская область в республиканскую копилку поставит 16 тысяч тонн готового волокна. Все заводы страны произведут 40. Хотя задача максимум была 60 тысяч тонн. В мире сегодня спрос на лен закрывается на 80%. То есть, ниша, которую мы могли бы занять. Да и одежда из натуральных волокон год от года растет в цене.

Вроде бы, и могут шить наши предприятия изо льна хорошие вещи. Но маркетинг никудышный. В то время, когда во всем мире экологический бум — мы могли бы прилично заработать на продажах наших экологических материалов. Обеспечивать натуральными тканями нужно и внутренний рынок. В первую очередь, детские сады и школы. Александр Лукашенко признался, что и сам спит на простынях из белорусского льна.

Александр Лукашенко:

давайте переработаем наше волокно в ткани, обеспечим школы, детские сады, военных, чиновников и прочих постельным бельем из нашего льна. Почему я — президент может все купить — использую постельное белье из льна.

На Дубровенском льнозаводе Президенту продемонстрировали весь цикл производства волокон. Для создания качественной ткани подойдут не всякие нити. Каждому сорту, в зависимости от длины, присваивается свой номер. Самые ценные — номер 13. Из них производят материалы, например, для костюмов. Здесь же Александр Лукашенко поинтересовался, как работает и новая линия по обработке льна.

Впрочем, процесс производства практически безотходный. Изо льна делают утеплители для строительства, инвентарь для ЖКХ, масло и даже доски для скейтбординга. Тем не менее, качество сырья — сегодня самая большая проблема для отрасли. Еще одна — рентабельность. Кредиторская задолженность предприятий — 400 миллиардов рублей. Поэтому в ближайшее время необходимо продумать стратегию вывода отрасли на доходность. Сегодня в стране 158 организаций занимающихся льном. В перспективе — оставят самые необходимые. Предстоит укрупнить хозяйства, специализировать, создать холдинги. И сделать льнопереработку в Беларуси прибыльной. На всё — 3 года.

Александр Лукашенко:

Льну в Беларуси быть. Я не хочу, чтобы мы повторили картофель. Оказывается, картофель — это золото. Лён — это тоже золото, плюс политическая культура: на гербе Беларуси лён и клевер — мирные культуры, очень выгодные для нас. Поэтому и одежде изо льна быть, и постельным принадлежностям, и скатерти, и салфетки — всё это должно быть. Льном мы будем заниматься очень интенсивно и как следует. За зиму мы с губернатороми должны с каждым руководителем льносеющего хозяйства проговорить всё это и вбить ему в голову, что за лён будем спрашивать не меньше, чем за хлеба.

Вывести отрасль на нужный уровень позволит оптимизация производств. А увеличение посевов к 2015-му году — увеличить прибыль за сырье в три раза. Надо модернизировать мощности и покупать новую технику. Кстати, в уборке урожая уже задействованы самые современные машины. Например, новый белорусский трактор здесь именуют «техникой точного земледелия». Благодаря GPS-навигатору с точностью до нескольких сантиметров он распрыскивает удобрения, позволяя экономить на химикатах.

На неделе глава государства проверил и ход работы «сладкой» жатвы. 1 сентября в стране стартовала массовая уборка сахарной свеклы. Собирать белые клубни традиционно начинают в первые дни осени. Это пик урожайности и сахаристости. С этим медлить нельзя. Поэтому на сахарных полях страны до ноября будут трудиться без малого тысяча комбайнов. Техника – преимущественно отечественная. В среднем, одному такому комбайну приходится обрабатывать территорию площадью в 100 футбольных полей.

В принципе, процесс выращивания свёклы не такой сложный, как, к примеру, кукурузы. Главное для сладких корнеплодов – хорошая погода. Еще один нюанс – посеять нужно вовремя. Задержка на 1 день способна снизить урожайность с гектара на 2-3 центнера. В хозяйстве Городея планку урожайности подняли до 600 центнеров с гектара. Другим хозяйствам до такого показателя придется подтянуться. Развивают аграрии и собственные сорта свёклы. Размножают их в южных странах — Молдове и Сербии.

Из одной тонны свёклы можно произвести более ста килограммов сахара. А один корнеплод весом в килограмм позволяет нам выпить 15 кружек чая. Кстати каждый белорус в среднем потребляет около 34 килограммов сахара в год. В то время как среднестатистический американец – 65.

Впрочем, производим мы сахара в 2 раза больше, чем потребляем. А это отличная возможность превратить белое золото в валюту. Тем более сейчас, когда из-за капризов природы сахар на планете – дефицит.

Александр Лукашенко:

Обязательно проработать рынки сбыта. Направления разные — надо и на внутренний рынок увеличить: конфеты, печенье — здесь надо перерабатывать. Сахар — это не только конечный продукт, а сырье для кондитерской промышленности. Надо думать о том, как меньше зависеть от внешнего рынка.

Городейский сахарный завод оборудован по последнему слову техники. Выпускают тут не только традиционный белый песок и рафинад, но и бридж (так называемый фигурный сахар), и сахар с вкусовыми наполнителями. Производят на предприятии и упаковку. На покупку таких мешков за рубежом раньше тратили огромные деньги. Теперь наладили собственное производство и уже сэкономили 2 миллиона долларов. Завод на продаже упаковки умудряется еще и заработать, реализуя тару для других предприятий. Например, под муку, соль или хлеб.

Из-за капризов природы сегодня сахар — дефицит во всем мире. Такая ситуация сохранится как минимум еще 2 года. Поэтому у Беларуси есть возможность упрочить свою сладкую позицию на мировых рынках. Сегодня за одну тонну сахара просят больше 700 долларов. Прибыль очевидна.

Впрочем, такая сладкая жизнь у сахарной промышленности синеокой была не всегда. Это сейчас среди стран СНГ Беларусь – третья по объёмам производств. А еще пять лет назад свою продукцию приходилось отдавать практически за бесценок. К диверсификации рынков сбыта подтолкнул «несладкий» конфликт с Россией.

Александр Лукашенко:

Сахар — это же культура политическая, продукт политический. Нет сахара на прилавке — сразу власть никуда не годная, не работает. Без сахара ведь никуда. На этой инфраструктуре, на этих производствах нам надо увеличиться, надо объемы увеличить.

Чтобы повысить экономическую эффективность отрасли нужно улучшить качество сырья — так, чтобы свекла была более сахаристой. Да и времени на переработку уходит больше чем нужно. Производим много, а переработать до истечения срока годности иногда не успеваем. На сегодняшний день в Беларуси работают четыре сахарных завода. Нуждается ли отрасль еще в одном — вопрос. Проект предлагает правительство. Потратить на новое производство необходимо до 400 миллионов долларов. Может быть, необходимые объемы могли бы производить уже имеющиеся заводы? Глава государства предложил взвесить все за и против.

Александр Лукашенко:

Нам надо существующие заводы довести до ума. Если там возможно наращивать мощности, значит, надо наращивать мощности — там инфраструктура, все готово, не в чистом поле. И последнее, в конце этой цепочки, — определиться по строительству завода.

Главная задача на сегодня — сохранить урожай. Свёкла, как известно, продукт скоропортящийся. Да и в целом по стране мы ежегодно теряем до 30% складируемых овощей.

Александр Лукашенко:

Я вас по хранению буду теребить до конца ноября. Это главная моя сейчас задача — хранение. Потому что мы непозволительно много теряем того, что производим. А это деньги.

Александр Лукашенко поставил аграриям задачу — в будущем году развивать новые отрасли сельского хозяйства. Под это перестроят и финансирование. Например, попробовать выращивать в промышленных масштабах виноград, бруснику, клюкву и даже экзотические для наших широт арбузы.

Ольга Макей, Евгений Горин на неделе взвесили белорусское золото.