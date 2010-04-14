А.Лукашенко: Мы готовы пойти на то, чтобы продавать акции наших предприятий, но за хорошую цену и без давления на нас

По традиции региональных поездок сегодня Президент ответил на вопросы журналистов. Выборы в местные советы, приватизация, предстоящие переговоры с Дмитрием Медведевым, оценка трагических событий в Кыргызстане и гибель польского Президента: Александр Лукашенко высказался по ряду позиций внутренней и внешней политики.

Интересовались журналисты, на каких условиях будут приватизированы флагманы отечественной промышленности, в частности, «Нафтан» и «Беларуськалий». Президент в своём ответе был категоричен: продажа акций, если таковая случится, будет только по достойной цене.

Александр Лукашенко:

Мы могли бы пойти на продажу части акций любого предприятия. Но вы должны иметь в виду, что, во-первых, мы туда вложили не только деньги. 13 лет назад была жуткая ситуация, безденежье. Люди раздетые, голодные ходили, зарплата $10-30 в месяц, на полках ничего не было. И мы в те времена отрывали деньги от лекарств для того, чтобы модернизировать предприятия, потому что если есть предприятия, продукция, мы продаем, — есть валюта, есть зарплата, есть жизнь. Исходили из очень простых вещей. А сейчас, когда мы модернизировали предприятия, все хотели бы поиметь эти предприятия. Я понимаю, россиянам нравятся нефтеперерабатывающие заводы. Почему? Своих не хватает? Вроде бы хватает, но отстали по модернизации. Если у нас сегодня глубина переработки до 85 подходит, 95-97 мы будем иметь через год в Мозыре, а через два — в Новополоцке. Глубина переработки — то есть из нефти мы будем получать дизельного топлива, бензина и прочего 95% на выходе, остальное — мазут, он тоже перерабатывается. А там 50. Более того, ведь эти предприятия расположены на пути транспортировки нефти, в центре Европы, где создана хорошая логистика. Здесь удобно переработать нефть и продать нефтепродукты.

Мы не против продавать, но давайте найдем общий интерес. Наш интерес в том — мы вкладывали туда деньги — чтобы продать эти акции по достойной цене. Сейчас кризис, и цены на собственность упали. Поэтому я и не собираюсь ничего продавать. Зачем? Мы вообще можем ничего не продавать, обойтись без продажи. Наши предприятия — нефтеперерабатывающие, нефтехимические, по производству минеральных удобрений — прекрасно работают, принося огромные деньги для страны. Но если кто-то хочет купить — плати деньги, и хорошие, забесплатно ничего продаваться не будет, чтобы потом нас в этом не упрекнул народ: зачем за копейки продал, что, тебе тоже отстегнули? Я этого не хочу, не хочу, чтобы были как в Киргизии. Поэтому вопрос один: хотите — платите, а мы подумаем, по какой цене вам продать, это наша собственность.

А вообще, должен вам сказать, у меня настроение неплохое в последнее время, я и в Бресте, и в Гомеле это чувствую — у них примерно 110% рост в промышленности и 108% в сельском хозяйстве. Все говорят: «Вот, Лукашенко нарисовал цифры», — а этот рост дают в начале года. А мы ведь и в прошлом году во время кризиса 1.5% добавили по валовому внутреннему продукту. Ни одна страна в мире, кроме Китая, так не прирастала. Поэтому мы, зацепившись зубами, выдержали прошлый год, и сейчас идёт постепенный рост. Мы сегодня выговариваем цифру до 3,5 миллиардов долларов экспортной выручки только от сельского хозяйства. Кто бы мог подумать, что наше сельское хозяйство даст такую валютную выручку? За будущую пятилетку мы планируем 7-10 миллиардов валютной выручки получить только от сельского хозяйства. Ни одна отрасль столько не давала. Но мы вкладывали деньги, терпеливо, сжимая зубы, искали технологии и людей и получили определённый эффект. Поэтому мы готовы пойти на то, чтобы продавать акции наших предприятий, но за хорошую цену и без давления на нас. Давить сегодня в мире любое государство бесперспективно, а тем более, то государство, народ которого хочет быть суверенным и независимым. Я думаю, нет более свободолюбивого народа, чем наши белорусы.