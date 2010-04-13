А.Лукашенко: Кто мог подумать, что село когда-то продаст продукции на 3 миллиарда!

В ближайшие 5 лет мелиорация станет одним из основных проектов в Беларуси. Об этом заявил Президент во время рабочей поездки по Брестской области. Земли юга республики нужно привести в идеальное состояние, при хозяйском подходе здесь можно получать урожай не хуже, чем в Краснодарском крае.

Во второй рабочий день поездки по регионам страны вертолет Президента приземлился на земле Брестчины. Пинский район — фактически, сердце Полесья — крупнейший регион по производству сельхозпродукции не только в области, но и стране. Кстати, без мелиорации земель района фактически не было бы, основную часть занимали бы болота и песок. Хорошие темпы есть уже и сейчас, причём именно за счёт производства сельхозпродукции.

Разговор, конечно же, зашёл и о весенне-полевых работах. Посевная запаздывает по темпу, есть отставания по рапсу — четверть его посевов вымерзла. Эти площади надо будет пересеять, где удастся — спасти. Придётся наверстать и отставания в целом по стране по посевной, все работы должны быть завершены к 9 мая.

Александр Лукашенко:

Я Вам сказал по поводу сегодняшнего сева. Во-первых, мы отстаём — это везде видно, объективно отстаём, но не дай Бог подключится субъективный фактор, и вы начнёте опаздывать с посевной. Это первое. Второе: госзаказ по рапсу и другим техническим культурам железно должен быть выполнен. Даже речь не о госзаказе. Речь о том, чтобы мы произвели не ниже лучшего уровня продукции — зубами вцепиться, но это уровень сохранить. Потому что конъюнктура на рынке хорошая — по молоку, по мясу, по зерновым. Мы должны продать мясо и молоко, переработав у себя всё, что мы получаем от земли. Это хорошие деньги и под 2 миллиарда в этом году мы должны обеспечить экспорт.

Речь о том, чтобы обеспечить экспорт – по словам министра сельского хозяйства, в этом году у нас будет положительное сальдо по внешней торговле за счёт сельхозпродукции. Причём, счёт идёт на миллиарды.

Александр Лукашенко:

Уже 3 миллиарда экспорта! Кто мог подумать, что село когда-то продаст продукции на 3 миллиарда! И не надо будет стонать по природному газу, по нефти и прочее. И это только начало, вскоре мы должны выйти под $6-7 млрд., когда закончим эту программу, а потом и все $10 млрд. — это для нас элементарно. Поэтому я Вас ориентирую в этом году получить не меньший урожай, переработать и хорошо продать, поскольку цены на рынке растут, как я вам и говорил. Люди кушать хотят всегда! Под 2 миллиарда голодают — конечно, будет спрос на сельхозпродукцию. Поэтому, это главное.

Пролетая над Брестчиной Александр Лукашенко следил за полями региона, смотрел, какие земли мелиорированы, какие – ещё нет, сверял с картами и данными, которые ему приносят. Например, в Пинском районе за прошлый год вернули в севооборот 5 тысяч гектаров брошенных земель. Однако, по-прежнему многие поля Полесья заросли бурьяном.

Александр Лукашенко:

Я вот тут летаю, особенно на Припятской низменностью, и думаю: найти бы тез преступников, которые угробили эту землю. Ведь в советские времена мелиорация была проведена, была проведена неплохо. Мелиорировать земли мы умели. Потом эту землю бросили: не надо, вода сама будет течь по каналам. Да, вода текла. Но каналы заросли, они перестали убирать с полей воду. Это преступление — испохабили всю землю. И сейчас мы вкладываем миллиарды, чтобы героически преодолеть эту расхлябанность. Каналы должны содержаться в хорошем состоянии. Это дешевле будет для нас, чем потом их восстанавливать.

Мелиорирование — процесс непростой и трудоёмкий. Нужно задействовать очень много сил и техники. Многое уже удаётся, причём в тех сферах, где и не ждали отдачи. Кустарники, которые необходимо удалить в процессе мелиорации, раньше просто складировались и гнили. Сейчас их перерабатывают на местные виды топлива. Президента познакомили с процессом переработки этого, казалось бы, мусора. Александр Лукашенко увиденным остался доволен и рассказал о планах Беларусь закупить импортные мини-электростанции. Речь идёт о двух сотнях машин работающий на местных видах топлива. Одна-две способны обеспечить электричеством и тёплой водой районный центр. Это бы решило проблему отключения воды в малых и средних городах.

Александр Лукашенко:

На чём работает эта машина? Исключительно на отходах и торфе. Органика — мокрая, влажная — всё сгорает с хорошим КПД. Это перспектива. Вы ещё будете искать этот хмызняк, чтобы его переработать. Через десять лет начнёте искать, потому что пока у нас его хватает.

Более углубленно вопрос мелиорации президент изучил на другом поле. Раньше здесь было болото, а теперь можно сеять. Работы ведутся с использованием белоруской техники. C экскаваторами, вроде бы, порядок, не хватает бульдозеров. Правда, есть опытная отечественная разработка, в работе вроде бы ведёт себя неплохо. Александр Лукашенко поручил до конца года поставит 70 таких машин в хозяйства, а со следующего года начать серийное производство.

Мы знаем, что и как надо делать, теперь это всё надо завершить, отметил глава государства.

Александр Лукашенко:

Основное мы должны за это пятилетку выхватить. И более того, за 3 года будущей пятилетки должны быть закончены все основные мелиоративные работы. Я ещё раз говорю — это будет основная наша программа, с расчетом на то, что мясо-молоко нужно всем. И приток в $7-10 миллиардов от этого сектора мы должны обеспечить. Особенно юг, который должен давать нам зерно, мы должны привести в идеальное состояние и получать урожай не хуже, чем в Краснодарском крае.

Завтра рабочая поездка Президента по регионам страны продолжится. Глава государства посетит Мозырский район.