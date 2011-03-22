А.Лукашенко: К 2015 году необходимо выйти на рубеж более $7 млрд.

А. Лукашенко считает необходимым определить дополнительные резервы для улучшения экономического состояния сельхозпредприятий страны.

Об этом заявил глава государства во время доклада правительства об итогах развития села и задачах по реализации госпрограммы развития сельских территорий на будущую пятилетку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Как показывает современная ситуация с продовольствием в мире показывает, что значимость успешного развития АПК неизменно возрастает. Сельхозпродукция все больше становится стратегическим ресурсом на мировом рынке. И в отличие от природных ископаемых мы этот ресурс можем серьезно увеличить, извлекая огромную пользу для страны и народа, наращивая экспорт продовольствия. Если в прошлом году от зарубежных поставок нашего аграрного сектора получено $3,3 млрд., то к 2015 году необходимо выйти на рубеж более $7 млрд.