А.Лукашенко: Езжайте на Гомсельмаш и делайте нормальные комбайны

Закупка уборочной техники не обойдется без вмешательства госконтроля.

Президент Беларуси потребовал разобраться с вопросами закупок зерносушильных комплексов. Похоже, без вмешательства госконтроля не обойдется. Региональные власти, вместо того чтобы закупать технику с максимальной долей отечественных комплектующих, покупают зерносушилки с гораздо большим удельным весом иностранного оборудования, и таким образом тратится валюта.

Также глава государства поручил разобраться с низким качеством белорусских комбайнов для уборки рапса. Подробности – в сюжете программы «Новости 24 часа».