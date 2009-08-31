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А.Лукашенко: Езжайте на Гомсельмаш и делайте нормальные комбайны

31 августа 2009 17:32
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Закупка уборочной техники не обойдется без вмешательства госконтроля.

Президент Беларуси потребовал разобраться с вопросами закупок зерносушильных комплексов. Похоже, без вмешательства госконтроля не обойдется. Региональные власти, вместо того чтобы закупать технику с максимальной долей отечественных комплектующих, покупают зерносушилки с гораздо большим удельным весом иностранного оборудования, и таким образом тратится валюта.

 

Также глава государства поручил разобраться с низким качеством белорусских комбайнов для уборки рапса. Подробности – в сюжете программы «Новости 24 часа».

# Экономика # Лукашенко

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