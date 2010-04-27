А.Лукашенко: Экономика двигается, со следующей пятилетки мелиорация - основная программа

В рамках рабочей поездки Президент Беларуси направился в Петриковский район Гомельской области. Сегодня особое внимание - эффективному использованию мелиорированных земель, а также производству молока по новейшим технологиям. Впрочем, говорили не только о сельском хозяйстве, но и о переработке венесуэльской нефти.

В Беларуси Гомельская область больше всего пострадала от чернобыльской катастрофы, более 60% территории региона подверглись заражению. Конечно, это значительно усложняет хозяйственную деятельность. Тем не менее, несмотря на всё это, государство делает ставку на устойчивое экономическое развитие области.

Петриковскому району Гомельской области, можно сказать, повезло. Здесь только один населённый пункт пострадал от радиации. Сегодня Александр Лукашенко посетил молочно-товарную ферму «Вышелов». Разговор Президент начал с проблемы охраны дикой природы.

Александр Лукашенко:

Для меня Припять и Полесье вы знаете, что такое. Людей трогать не надо, как они привыкли жить. Если хотят ловить рыбу — по-человечески, как положено, не браконьерничать, сетями тоннами вылавливать, а потом продавать — для себя. Пусть, вы же полешуки, вы знаете, как люди жили. Не надо людей обижать. Но всякому тут люду, «набрыдню», как у нас говорят, воли давать не надо. Нам очень дорого обошлось восстановление рыбных популяций на Припяти. Поэтому пользуйтесь на благо своей семьи, но вреда природе не наносите.

Предприятие «Полесье-Агроинвест» принадлежит Мозырскому НПЗ. Руководство завода присутствовало сегодня на ферме. На месте Президент поручил нефтяникам, как распоряжаться партией белорусских углеводородов из Венесуэлы.

Александр Лукашенко:

Если хоть одна копейка уйдет инвесторам на ту сторону, пеняйте на себя (обращаясь к генеральному директору Мозырского НПЗ Анатолию Куприянову - прим. ctv.by). Все до копейки деньги и прибыль должны быть в Беларуси. Им не надо было перерабатывать нефть, и прибыли нет. Если кто-то будет мешать, говорите сразу.

«Полесье-Агроинвест» образовалось несколько лет назад после объединения четырёх убыточных хозяйств. В итоге выручка предприятия увеличилась почти в шесть раз. Благодаря защитным мерам, молоко здесь получается на 100% чистым. Вся продукция подобных новых ферм идёт на экспорт. В итоге высокая рентабельность позволяет хозяйствам вкладывать средства в дальнейшее развитие.

Сегодня Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйство увеличить в два раза поголовье скота, который пасётся в поймах рек. Особенно это актуально для Гомельской области, где государство с помощью мелиорации вынуждено отвоёвывать у природы земельные угодья. С советских времён в регионе функционируют почти 30 тысяч километров каналов. Сейчас всю эту систему нужно реконструировать и модернизировать.

Александр Лукашенко:

Финансирование будет. Потому что даже с программой будущей пятилетки по возрождению села нам агрогородки строить не надо. Мы их должны доводить до ума. Таких затрат уже не будет. Меньше техники нужно будет закупать. В первый год пятилетки мы ещё, может быть, будем закупать технику: не то, чтобы создать резерв, а для того, чтобы село уверенно себя чувствовало. Богаче будем жить. Экономика двигается, со следующей пятилетки мелиорация — основная программа.

Сегодня на поле возле СХК «Лясковичи» Президенту показали технику, которую используюсь белорусские мелиораторы. С 2006 года в стране действует специальная программа. На её финансирование потрачено более 200 миллиардов долларов. Белорусским машиностроителям президент поручил выпустить 70 усовершенствованных бульдозеров — тогда не придётся покупать импортную технику. Кроме того, подобные машины в будущем можно экспортировать в Россию и Украину, где также будет проводиться мелиорация.

Александр Лукашенко сегодня посетил сразу два агропредприятия, которые вынуждены работать в условиях чернобыльского загрязнения. Хозяйства успешные, а это доказывает, что жизнь в регионе не остановилась после апреля 1986 года.