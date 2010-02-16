А.Лукашенко: Для каждого «домашнее задание» - до президентских выборов привести структуры в оптимальное состояние

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси уже в ближайшее время будет оптимизировано. В частности, планируется создать контролирующий орган - «Белсельхознадзор», используя лучший мировой опыт.

Реорганизация – вопрос достаточно узкий, но затрагивает интересы многих производителей сельскохозяйственной продукции. Тем более, что в своё время Беларусь сделала ставку именно на развитие АПК. Система Минсельхозпрода будет оптимизирована уже в ближайшее время. И, как заявлено сегодня на совещании, вслед за ним сделать это должны и все министерства страны.

В конечном итоге реорганизация затронет и интересы всех потребителей. Ведь от грамотного управления, зависит конечный продукт и его качество. Сама идея реформы одобрена уже давно. И сегодня конкретные шаги представлены сразу в трёх правовых актах – распоряжении и двух Указах. В идеале, они позволят значительно повысить эффективность всего сельхозпроизводства, при этом не требуя увеличения штата, а скорее наоборот.

Александр Лукашенко:

Мы вложили немало денег в возрождение села, создания нормального производства. Возродить село, отдать долги селу и поднять производство сельского хозяйства на должный уровень, сделать его эффективным — это работа не одного года. Я хочу, чтобы вы знали, — эта работа, в основном, в будущей пятилетке будет завершена. Дальше тянуть мы не можем, нет у нас ни времени, ни средств, поэтому надо на это рассчитывать. Так вот для того, чтобы производство и село, которые мы возрождаем, вкладываем огромные деньги, стали эффективными — без нормальной организационной и управленческой структуры это невозможно.

В частности, государство намерено сформировать однотипные контролирующие органы с партнёрами по Таможенному союзу и, прежде всего, с Россией. Так, Президент считает возможным появление департамента «Белсельхознадзор». По аналогу с лучшей европейской практикой, ему будут переданы все контрольные функции, скажем, за качеством молока или мяса, которыми сегодня занимается целый ряд организаций Минсельхозпрода.

Семён Шапиро, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Иностранные инспекторы интересуются независимостью нашего ветеринарного контроля. Может ли ветврач молокозавода не выполнить указания директора, не принять сырьё, не выпустить готовую продукцию с завода. Зависит ли ветеринарный инспектор от районного и другого уровня управления?

Среди учёных мнения были разные. В основном, предложения поддержаны. Как заметил Михаил Мясникович, нынешняя система, говоря языком научным, хоть и работает, но не соответствует «теории управления». Она оказывается малоэффективной, если всё – от производства до контроля — сосредоточено в одном месте.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Есть закон Евросоюза о том, чтобы ветеринарная служба была самостоятельной, объективной и независимой. Государства решают по-разному: в Литве и Украине входит в аппарат правительства, в Италии – в систему Минздрава.

Экспортный потенциал Беларуси по продукции сельского хозяйства растёт, увеличивается и производство. Только по производству молока, к примеру, сегодня в мире мы занимаем целый процент, по сыру — 2%, по маслу — 4%. Новая система, усилив контроль, по мнению разработчиков, только улучшит качество на всех стадиях производства.

Александр Лукашенко:

Создание такого контролирующего органа как департамент «Белсельхознадзор» в системе этого министерства требует обсуждения. Но не только с учетом наших внутренних обстоятельств, но и внешнеэкономической деятельности, прежде всего с учетом того, что мы хотим создать Таможенный союз. Нам нужно создавать новые структуры, чтобы они могли работать со своими коллегами, чтобы они хоть как-то были сопрягаемыми. Но, прежде всего, это интересы нашего государства.

Идею создания «Белсельхознадзора» одобрили все руководители регионов, ведь новая организация получит и значительно больше полномочий. Участники совещания обсудили также варианты по слиянию отдельных объединений. По сути, это внутренние дела министерства. Бурное же обсуждение вызвали предложения по реорганизации сферы племенного разведения и семеноводства. Если рассказать коротко, то суть такова – заниматься этим теперь будут те, кто имеет не только желание (ведь дело это прибыльное), но и базу, и хороших специалистов.

— Речь идёт о том, чтобы семена из плохих хозяйств забрать и передать лучшим. Это же аксиома: тот, кто может производить элитные семена — пожалуйста, производи. Не можешь — не будешь производить, — сказал Александр Лукашенко.

— Если он нарушит какие-то договорные обязательства — нарушит качество, что-то не так сделает — с ним можно разорвать контракт и пойти к другому хозяину, который будет это делать эффективно в перспективе, — ответил Семён Шапиро.

— Передача на места, к примеру, семеноводческих хозяйств, предприятий, объединений и так далее — самое главное, на наш взгляд, если будет принято решение, чтобы сейчас не образовался какой-то временной вакуум, особенно в преддверии весенне-полевых работ, для того, чтобы организованно провести это реформирование, — отметил Михаил Мясникович.

На совещании решено, что большинство предприятий Минсельхозпрода будет отдано губернаторам, в коммунальную собственность. Правда, работать они будут не только на регионы. В целом, задача всей реформы – улучшить работу и финансовое положение предприятий, а не просто механически перебросить их с верхнего на нижний уровень.

Александр Лукашенко:

Определитесь: только то, что вам надо, всё остальное отдайте — и проконтролируйте. И доложите потом. Взяли — должно быть лучше, чем есть.

Минсельхозпрод, кстати, только первая ласточка. Оптимизация ожидает все министерства и ведомства, как один из шагов дебюрократизации. Сегодня глава государства дал поручение первые результаты получить уже к ноябрю.

Александр Лукашенко:

Это для каждого «домашнее задание»: до президентских выборов привести структуры в оптимальное состояние. Если министры, губернаторы и другие руководители структур не способны это сделать – это очень плохо, это серьезный «звонок».

Руководителю же Министерства сельского хозяйства и продовольствия документы к утверждению поручено подготовить в кратчайшие сроки. Подписываться они будут не по отдельности, а всем пакетом.