А.Лукашенко: белорусской энергетической отрасли необходимо повышать эффективность работы (ФОТО)

Президент Беларуси посетил Минскую ТЭЦ-3.

Глава государства дал поручение Администрации Президента выяснить и доложить ему, почему, эффективность работы белорусской ТЭЦ, имеющей более низкие издержки на приобретение энергоресурсов и зарплату персоналу, чем в странах Западной Европы, и обладающей практически таким же оборудованием, оказывается не выше, а примерно равной той же немецкой теплоэлектроцентрали.

Во время посещения Минской ТЭЦ-3 в центре внимания главы государства находились вопросы технической модернизации основных производственных фондов энергосистемы страны, ход выполнения соответствующей госпрограммы.

Как было доложено Президенту, в 2006-2008 годах в результате реализации госпрограммы удалось сократить почти на 7% износ основных производственных фондов энергосистемы, количество повреждений в тепловых сетях уменьшилось на 34%, в электрических сетях – на 26,5%. За это время в энергосистеме сэкономлено почти 900 тысяч тонн условного топлива (тут), что эквивалентно $135 млн., замещено 267,5 тысяч тут импортируемых энергоресурсов.

Планируется, что при реализации всех проектов к 2011 году будет введено 727,2 МВт электрогенерирующих мощностей в энергосистеме, экономия топлива от эксплуатации введенных объектов составит около 320 тысяч тут в год, что эквивалентно экономии валютных денежных средств в сумме около $42 млн. в год. Будет замещено около 70 тысяч тут импортируемых топливно-энергетических ресурсов, повысится надежность снабжения потребителей электрической и тепловой энергией. Как заверил Президента первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко, несмотря на мировой кризис, все, что намечено программой, будет реализовано в срок.

Беларусь активно реализует проекты по повышению эффективности использования первичного топлива.

Что касается Минской ТЭЦ-3, станция оснащена самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. Используя новый парогазовый цикл, удалось повысить КПД до 53% против 30%, которые были до модернизации ТЭЦ-3. Это позволяет существенно снизить себестоимость производства электроэнергии. Кроме того, значительно уменьшены затраты энергии: если на станциях, введенных в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века, удельный расход топлива на выработку электроэнергии составлял 270 г на 1 кВт.ч, то на ТЭЦ-3 – всего 168 г.

По такому же принципу работает электростанция в Березе, в следующем году будет введена после модернизации Минская ТЭЦ-2, а самый большой энергоблок мощностью в 400 МВт на Минской ТЭЦ-5 планируется запустить в 2011 году. Всего же за время реализации Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов энергосистемы Беларуси будет введено 1150 МВт мощностей.

Александр Лукашенко ознакомился с технической модернизацией Минской ТЭЦ-3. Вниманию главы государства был представлен блочный щит управления парогазовой установкой, а также технологический процесс производства электроэнергии.

Как отметил первый вице-премьер, Беларусь заинтересована в привлечении зарубежных кредитных линий для реализации проектов в энергетической сфере. Например, благодаря китайскому кредиту (52 миллиона евро), который был предоставлен нашей стране на очень выгодных условиях, была проведена модернизация Минской ТЭЦ-2. Кроме того, в ближайшее время Беларусь привлечет 280 миллионов евро китайского кредита для модернизации Минской ТЭЦ-5. – Практически все вопросы по привлечению кредита уже решены, – сказал Владимир Семашко.

Пока же модернизация белорусской энергосистемы осуществляется в основном за счет белорусских источников, преимущественно собственных средств предприятий и кредитов банков.

Всего в 2006-2008 годах на реконструкцию производственных фондов энергосистемы было направлено Br3241,4 млрд., из них иностранных инвестиций – Br278,1 млрд. При этом, несмотря на сложности в силу мирового экономического кризиса, за первый квартал 2009 года на эти цели было выделено Br340 млрд. Главным образом, это средства, заработанные предприятиями энергетики, передает БЕЛТА.