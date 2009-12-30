А.Лукашенко: Беларусь смогла оградить народ от кризиса

Об этом заявил сегодня Президент страны Александр Лукашенко во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ Беларуси.

"Я бывал во многих странах в период кризиса. Я, конечно, не упиваюсь этим, не горжусь, кризис задел и нас, но там мне говорят так: "Мы завидуем вашему народу, так как вы смогли, насколько это возможно, оградить его от этого кризиса, чтобы он не почувствовал этот кризис". Мы старались это сделать. Плохо мы сделали или хорошо — история рассудит", — сказал Президент.

В частности, говоря о прошедшей в начале 2009 года девальвации белорусского рубля, глава государства пояснил, что это было связано с экономикой, с экспортом продукции: "Наша экономика открытая, экспортоориентированная, поэтому мы иной политики не могли допустить. Я вынужден был идти на это, так как тогда это было объективно, чтобы не загнать себя в угол".

Александр Лукашенко отметил, что снижение курса белорусского рубля в начале 2009 года было обусловлено исключительно объективными причинами. "Не в нас эта причина, не в нашей плоскости лежали причины девальвации национальной валюты. Это вопрос абсолютно объективного развития ситуации в 2009 году, - подчеркнул он. - Началось это еще в середине 2008 года, когда дал о себе знать мировой финансовый кризис. Затем он пришел к нам. Мы, скажу откровенно, даже запоздали с девальвацией национальной валюты. Это надо было сделать в конце 2008 года".

"Мы обещали людям в 2008 году соответствующий коридор, и мы удержались в этом коридоре. Мы могли бы, наверное, и не девальвировать национальную валюту, но сегодня мы не говорили бы о примерно пятимиллиардном золотовалютном запасе", — добавил глава государства. Российская Федерация к этому времени имела девальвацию уже 25% или даже больше. Это происходило и в других странах.

Александр Лукашенко заметил: "Международные финансовые организации нам это тоже рекомендовали. Но если кто-то считает, что Лукашенко кто-то что-то продиктовал, в том числе и МВФ, то это просто заблуждение. Никто никогда ни мне, ни нашей стране ничего не диктовал. Если мы шли навстречу нашим партнерам из Российской Федерации, Китая, Америки, ЕС, международных организаций, значит у нас была или безвыходная ситуация, или нам объективно это надо было".

По словам Президента, перед председателем правления Национального банка Петром Прокоповичем тогда была поставлена одна задача — удовлетворить спрос населения на валюту. И даже если у нас менее $1 млн. золотовалютных резервов останется, все равно отдать ее в обменники. Это было сделано. В итоге уже через три месяца валюта стала возвращаться в банки, отмечает БЕЛТА.