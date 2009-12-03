А.Лукашенко: Беларусь никогда не поворачивалась спиной к России

Белорусско-российское сотрудничество на региональном уровне как залог процветания Союзного государства.

Регионы всегда выручали. Даже тогда, когда положение Союзного государства, казалось бы, пошатнулось, межрегиональные белорусско-российские связи не ослабевали. Дружить областями, районами – и модно, и выгодно, как с экономической точки зрения, так и стратегической.

Моду на интеграцию с регионами России ввёл именно белорусский Президент во второй половине 90-х, когда сотрудничество с центром стало пробуксовывать из-за интересов российских элит. Именно тогда Александр Лукашенко назвал сотрудничество с регионами России «локомотивом интеграции».

Приволжье. Из названия понятно: этот российский регион расположился возле голубой водной артерии – реки Волги. Населения здесь в три раза больше, чем в Беларуси. Все 6 республик, 1 край и 7 областей уже имеют опыт сотрудничества с нами. Тому подтверждение — солидный взаимный товарооборот Беларуси и Приволжского федерального округа – такой, какого порой не бывает иногда и между целыми государствами. В 2008 году — без малого 4,5 миллиарда долларов. Белорусы в Приволжье отправляют тракторы, холодильники и шины, к нам из этого российского региона везут нефть и нефтепродукты, спирты, каучук, провода и кабели. Такое сотрудничество может служить примером для других, считает Президент.

Александр Лукашенко:

Очень высокую отдачу демонстрирует у нас межрегиональное сотрудничество. Я хочу сказать, повторившись в который раз, если бы не регионы Российской Федерации, у нас не было бы сегодня и разговора о Союзном государстве. Выход Беларуси на сотрудничество с регионами — Вы помните эти времена, мы с Вами начинали это сотрудничество, когда очень сложно было решить что-то в центре, мы выходили на республики.

Григорий Рапота:

Придумали с Вашими коллегами такую форму как экономическая миссия. И я делаю это с большим удовольствием, в силу того, что это и моё отношение к Вам, и к белорусскому народу. Потому что я считаю, что это правильно. Так должно быть, мы должны делать всё, чтобы наши экономические отношения развивались.

Александр Лукашенко сегодня также высказался по поводу перспектив Союзного государства Беларуси и России в преддверии декабрьского Заседания Высшего Госсовета. А также прокомментировал позицию Минска относительно создания Единого экономического пространства в рамках Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана. И подчеркнул, что Украина может стать полноправным участником этих интеграционных объединений.

Александр Лукашенко:

Подписывая все договоры о создании Таможенного союза, Беларусь настаивала на том, чтобы следующий шаг — а это уже глубочайшая интеграция, фактически единое государство — создание Единого экономического пространства мы далеко не оттягивали. К середине будущего года мы выйдем на единый таможенный тариф, научимся делить импортные пошлины между бюджетами, другие вопросы решим в Таможенном союзе, но это ещё даже не полшага. Дошлифуем наши отношения до приличного уровня на этом этапе, но если надо ограничить торговлю, то мы видим, как Россия ограничивает торговлю с Беларусью – через банки, санитарных врачей, еще кого-то. Разного рода бюрократов хватает, и это сделать несложно. В едином таможенном пространстве этого уже сделать нельзя. Но самое главное, что уже сегодня сделан первый шаг в Таможенном союзе — к нам готовы присоединяться другие республики бывшего Советского Союза. Но главное для нас это, конечно, Украина. И я уверен, что есть понимание, мы очень тесно сотрудничаем с Украиной.

Беларусь никогда не поворачивалась спиной к России – глава государства как всегда эмоционально и откровенно прокомментировал ход Союзного строительства.

Александр Лукашенко:

Мы, говоря об успехах в других интеграционных объединениях, забываем сказать о том, что строительство Союзного государства, пусть оно и где-то притормаживало и притормаживает, пусть мы не достигли тех результатов, которых ожидают от нас в обществе, в России и Беларуси, было катализатором всех интеграционных объединений. Если бы мы не так успешны были здесь, то и в ЕврАзЭс к Таможенному союзу мы бы сейчас так быстро не пришли. Вы получаете разную информацию, и хоть вы люди, умеющие читать между строк, я знаю, что в России информации, которая захлёстывает вас, недостоверной информации хватает. В связи с этим я хочу сказать, что вы приехали к своим истинным друзьям и братьям. Вы должны это всегда знать. Беларусь никогда не поворачивалась ни влево, ни вправо, ни в сторону Америки, ни спиной к России. Мы — существующее государство.

Экономический разговор с политическим подтекстом затем продолжили в конкретном, прикладном русле. Российские губернаторы отправились в Правительство заключать совместные проекты. Оренбургская область подписала соглашение о сотрудничестве. Аналогичные документы, где прописан план мероприятий сотрудничества, заключён с Удмуртской Республикой и Республикой Мордовия.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Наш товарооборот — порядка 132 млрд. российских рублей, это более 4 миллиардов долларов. В начале нынешнего года мы потеряли примерно 48% товарооборота, который был у нас в докризисный период, а начиная с августа, мы постепенно прибавляем в торговле.

Григорий Рапота, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе:

Подписанные недавно документы по образованию Таможенного союза, а затем и Единого экономического пространства, должны подкрепляться сотрудничеством в реальном секторе экономики.

Это была самая многочисленная делегация российских губернаторов, которые приезжали в Минск одновременно – более 200 человек. И такой массовый десант вполне оправдан — он демонстрирует реальный экономический интерес, без скидок и поправок на большую политику.