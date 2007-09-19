Альтернативы мирному атому нет

В стране ведется подготовка к строительству белорусской Атомной станции. Научным сопровождением проекта занимается Институт энергетических и ядерных исследований "Сосны".

Сегодня учреждение приоткрыло несколько эпизодов из своей жизни журналистам строительства одного из главнейших энергетических объектов страны. Институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" - единственная в стране организация, в которой есть специалисты, оборудование и знания для научного сопровождения подготовительных работ, строительства, эксплуатации и последующего захоронения отходов Атомной энергостанции.

Весь процесс строительства станции жестко регламентирован. В том числе и со стороны МАГАТЭ. Для Беларуси строительство атомной станции - необходимость. И в связи политикой диверсификации энергетики и с подорожанием углеводородного топлива. АЭС поможет закрыть энергетическую брешь, которая будет в балансе страны, топливно-энергетическом к двадцатым годам уже этого столетия. Себестоимость ядерной энергии ниже выработанной на теплостанциях почти в два раза. Вопросом строительсва АЭС не стали бы заниматься, не будь в мире проектов в десятки и сотни раз безопаснее, чем прежние типы реакторов. Отечественный - будет водоводяным.

Мир сегодня переживает ренессанс в развитии атомной энергии. Топливно-энергетический баланс любой страны не может базироваться только на исчезающих видах топлива - газе и нефти. Поэтому сегодня большинство стран с оптимизмом смотрят на использование атомной энергетики. Для строительства выбраны 2 перспективные площадки. Обе в могилевкой области. До 2020 года в эксплуатацию введут два реактора мощность 2 тысячи мегаватт. Тендер на строительсво может быть объявлен ужек в ледующем году.

