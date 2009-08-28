Алкоголь и сигареты пустят на рынки

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №1102 от 24 августа 2009 года.

В декабре 2003 года в перечень из 15 товаров, которыми было запрещено торговать на территории рынков, попали спиртные напитки и табак. Сделано это, чтобы более жестко контролировать отпуск данной специфической продукции и исключить факты, когда сигареты и алкоголь продаются подросткам.

В Управлении торговли Минторга сообщили, что решением правительства внесены изменения в действующие правила торговли. Вновь разрешена реализация алкогольных напитков и табачных изделий в магазинах, объектах общественного питания, расположенных на территории рынков, независимо от их принадлежности. Это позволит расширить товаропроводящую сеть и увеличить товарооборот. Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Беларуси к нововведению отнеслись спокойно. Ведь собственно рынков, а не торговых домов, где спиртное и сигареты продают и теперь, как таковых в столице очень мало. Поэтому постановление скорее относится к небольшим районным либо белкоопсоюзовским, а там контроль за продажей спиртного и табака уже налажен, пишет «Рэспублiка».