Александрия - образец, какой должна быть современная деревня (ВИДЕО)

Здесь есть всё сегодня ... и для жизни, и для работы. И сложно представить, что ещё несколько лет назад и хозяйство-то было далеко не передовым.

Программа возрождения села — крупнейший и, пожалуй, один из самых важных инвестпроектов государства. В период, когда мир лихорадит кризис, это ещё и момент стратегический. Ведь деревня хорошая, как известно, город кормит. Поэтому и личный контроль Президента здесь особенный. Причём внимание не только недостаткам (с вертолета видны даже мелкие недочёты), но и опыту успешному.

Оптимальные примеры для развития сельского хозяйства в стране созданы. Теперь их нужно внедрять повсеместно. И здесь не надо придумывать новое. Можно запросто брать самое лучшее, что в стране есть, и тиражировать. ОАО Александрийское, как раз именно такой маяк по производству свинины, как скажем, в деле своём Дзержинская птицефабрика или агрокомбинат «Снов».

250 граммов среднесуточного привеса при минимуме кормов – уже это норма. ЗА год выращивают 25 тысяч голов. Такие ещё два комплекса очень скоро появятся и на Полесье. Вообще «Александрийское» – это три объединенных кооператива. Тоже, кстати, эксперимент в своё время. Сегодня сельхозугодий – почти 14 тысяч гектаров. И современный свинокомплекс – это только маленькая часть хозяйства.

Александр Лукашенко гость в этих местах частый. Всегда с рядом поручений. Но, стоит отметить – порядок здесь навели совсем не потому, что это малая Родина Президента. Это как поле для эксперимента. Показатель, какой должна быть вся белорусская деревня.

С нуля, оказывается, преобразить можно всё. Вот здесь, в деревне Большой Межник, ещё два года назад было голое поле.

Сегодня – современный цех по производству сухих кормов. Единственное замечание - оборудования хотелось бы белорусского. Пока промышленность не успевает за сельским хозяйством.

Но, в целом, собственные цеха – возможность отказаться от импорта, а значит сэкономить валюту, ещё и заработать. К слову, окупаемость средств, вложенных в агрогородки, без перекосов на социальную сферу – задача, поставленная Главой государства в ряде поездок по Могилёвской области.

К мощной производственной базе теперь здесь планируют добавить туризм.

Вот теперь появилась и гостиница. Это как раз тот проект, который окупится быстро.

Три этажа. Уютный ресторанчик. Есть люксы и номера, оборудованные для инвалидов. Приняты и крупные заказы. Через месяц приедут спортсмены. Туристов же Александрия привлекает не только как малая Родина белорусского лидера. Места здесь живописные и богатые.

Из показательного – как можно развивать и производство и социальную сферу одновременно – вот эти симпатичные домики, продукция Шкловского завода газетной бумаги. С выпуском той самой бумаги пока есть проблемы (решением их Президент поинтересовался). Зарабатывает же завод пока на деревообработке. Домики стоят, надо сказать, не дёшево, но уже разрабатываются шаги по импортозамещению.

Всё, что можно увидеть сегодня в Александрии и её окрестностях – это поручения Президента, данные в разные годы. Работать ещё есть над чем. Но уже видно: при грамотном подходе и на захудалом месте может вырасти город-сад, хоть и небольшой. Это результат внимания к социальной сфере, хорошо дополненной производством. Удалось переломить даже мышление. Тот самый стереотип, будто на деревне все пьют. Здесь - люди заняты работой.

Автор: Высоцкая

Операторы: Сенчило, Науменко, Горощенко, Пучков

Звукооператор: Воронович