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Александр Суриков: Я не разделяю точку зрения о том, что в Беларуси произошел чуть ли не всемирный потоп

09 июня 2011 11:40
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Экономическая ситуация в Беларуси не является критической. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, комментируя материалы некоторых СМИ.

Дипломат убежден, что наша страна справится с проблемами быстрее, чем Россия с дефолтом 1998 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Роль государства в такие периоды — сдерживание цен, которые стремятся к росту.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Я не разделяю точку зрения, в том числе некоторых СМИ, о том, что в Беларуси произошел чуть ли не всемирный потоп. Мы это проходили в худшем варианте. У нас тоже в свое время была девальвация: доллар стоил 7 тысяч рублей, а в 1999 году стал 32 тысячи. К 2001 году мы восстановили покупательскую способность населения. В Беларуси путь будет короче, не такой глубины. Никакой трагедии и всебелорусского потопа, я повторяю, нет.

# Экономика # Белоруссия

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