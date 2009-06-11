Александр Лукашенко: «За копейки в центре Европы никто землю не продает» (ФОТО+ВИДЕО)

В реализацию своих архитектурных проектов в Минске Султанат Оман намерен вложить около $550 миллионов.

Доклады Президенту о перспективах развития Минска в городской Ратуше сегодня предварила презентация оманских инвесторов. Александру Лукашенко показали проекты на общую сумму $550 млн.

Речь идет о комплексной застройке двух столичных площадок. Первая – в границах улиц Янки Купалы и Богдановича, напротив Оперного театра. Бизнесмены предлагают построить пятизвездочную гостиницу, галерею искусств, сделать еще один парк. Главная мысль – интегрированный подход, соединение культурного, экологического и экономического аспектов, чтобы как магнитом притягивать в этот район и бизнесменов, и туристов.

Есть проект утвердят к исполнению, многие здания будут снесены. Однако исторические объекты, которые находятся по этому адресу, останутся для города, например, корпуса второй клинической больницы — монастырь XVII века.

Вторая площадка, заинтересовавшая оманских инвесторов – в районе улиц Красноармейкая-Первомайская, 15 гектаров. Там же находится и подлежащий выносу завод имени Кирова. Бизнесмены хотят построить крупный административно-жилой комплекс современного стиля, но с невысокими зданиями, чтобы органично вписываться в существующую архитектуру Минска.

По сути эта встреча — продолжение визита Александра Лукашенко в султанат Оман в 2007 году. Оманская сторона не скрывает, что хочет вложить деньги в Беларусь, поскольку это земля находится прямо в центре Европы, импонирует и устойчивость нашей экономики.

Финансово-экономические вопросы первого проекта Президент в целом одобрил. Есть ряд вопросов по второму – сроки реализации и условия выноса завода им. Кирова. Это будет решаться в ходе переговоров, которые будет вести столичная мэрия. Впрочем, окончательные решение по обоим проектам будет принято по результатам сегодняшней презентации.