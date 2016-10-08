Александр Лукашенко, выступая в парламенте, прокомментировал газовую проблему с Россией

Еще один спорный экономический вопрос, переходящий временами в область политики, упомянул и разложил по полочкам Президент Лукашенко, выступая вчера в Овальном зале белорусского парламента. Тема старая, в общем-то, в отношениях Беларуси и России, и тема ключевая. Два слова – нефть и газ – говорят о многом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших взаимоотношений с Россией, их суть состоит в том, что мы стремимся выстраивать всестороннее сотрудничество и взаимодействие, еще раз подчеркиваю, на равноправной основе. Однако не всегда это получается, и чаще всего не по вине Беларуси. Хотя и к нам, конечно, вопросов хватает.

Об этом свидетельствует так называемый газовый конфликт. Я прямо цитату беру из средств массовой информации. И сокращение из-за него поставок нам российской нефти. Очень кратко. Вопрос сложный, но я пытаюсь вам объяснить это кратко. В чем суть вопроса? Как вы понимаете, газ в отличие от нефти на мировых рынках не котируется. Он привязан к нефти. Нефть была высоко, 120 долларов за бочку, высоко был и газ. И в этих условиях мы заключили с ними соглашение и перенесли суть этого соглашения, белорусско-российского, на евразэсовский проект. Нам, конечно, это было, наверное, не очень выгодно, рассматривая разные варианты. Но, увы, мы оказались между Казахстаном и Россией, у которых этого добра хватает. Мы согласились. Единственное, я сказал: «Мы должны иметь равноправную основу сотрудничества». Как конкурировать? Я простой пример привожу в очередной раз, как конкурировать могут наши «огуречники», тепличники, если они получают там под 200 долларов газ, а теплицы России получают по 40 долларов? Теплицы без топлива не существуют. Как мы можем конкурировать? Если нет равноправного сотрудничества, удушается экономика. В данном случае Беларуси. Но мы, всe просчитав, прослезились, на это пошли. 120 долларов нефть, высокая цена на газ. Упала нефть, притом упала существенно, до 50 долларов. Что следует с газом? Падает газ. И сегодня по нашим соглашениям о равнодоходных ценах мы должны покупать газ в Российской Федерации где-то по 68 или 70 долларов. Где-то примерно так. Россияне говорят прямо мне в лицо: «Ну мы не можем так продавать». Я говорю: «Как это не можем, а соглашения, а договоры?» «Мы могли, когда была вон там вон цена, а сейчас не можем?» «Вопрос, – говорю, – не в том, какой вы нам газ поставляете! Есть соглашения, их надо выполнять». И потом, ну мы понимаем, есть такая в России структура нищая, бедная, как «Газпром». Хорошо, давайте в этом году не 68 долларов, как по соглашению, – 100. Наполовину, так? Русский человек, премьер-министр, машет головой – 100. Договорились, всe. «Нет, мы на это не пойдем». Мы с момента падения цены, с этого года, даже не с прошлого, хотя и в прошлом году упала цена на нефть и газ, мы начали платить им по 100 долларов. Нас решили наказать. А, раз вы нам недоплачиваете, мы вам сократим поставки нефти. Но нефть вся не просто под соглашениями, она законтрактована. Под определенную цену. Невозможно смешивать вопросы нефтяные и газовые.

Третий квартал мы работаем с критическим обеспечением нефти. Что это такое у нефтяников? Спросите у них. Это уничтожение заводов. Нефтеперерабатывающие заводы – это предприятия непрерывного цикла. Их нельзя не обеспечивать под завязку нефтью.

У нас уже больше эпистолярную форму приобрело общение с президентом России, несмотря на наши частые встречи. Он мне пишет, я ему пишу. Суть одна, и мы сходны в этом, – нам нельзя из-за какого-то очередного спора за нефть-газ разрушить всe то, что создавалось вместе. Ведь мы получим такой откат, что потом трудно будет вот эту брешь заделать. И я попросил: давайте не будем выносить этот спор хозяйствующих субъектов не то что на наш уровень, публично не будем обсуждать. Нет, начались вбросы со стороны России в средства массовой информации: Лукашенко такой, Лукашенко сякой. А какой я? Вот я вам рассказал вкратце суть этого спора. Тогда я приказал: хорошо, мы теряем определенные суммы. Мы должны это компенсировать, коль нас окунули из-за газа в нефтяной вопрос, за счет прокачки по транзиту нефти до 70 миллионов тонн в год. Сейчас чуть меньше. Вы, наверное, это уже слышали. В полтора раза подняли, сейчас поднимем до уровня Чехии. У нас тонна на 100 километров, по-моему, 50 центов примерно или 56. В Чехии – 2,2 доллара. Дальше, если так пойдет, мы вынуждены будем прибегнуть к другим мерам, для того чтобы обезопаситься. Но самое главное, я потребовал от Правительства немедленно найти новую альтернативу или вернуться к старой. Мы договорились, уже сегодня танкер загруженный идет в Одессу. Мы начнем поставлять через Украину на Мозырь нефть для переработки. Сейчас ведутся переговоры с Ираном, который просто мечется в поисках рынка для поставки нефти и готов нам снижать цену. Вплоть до того, что мы им предоставим все возможности на Мозырском или другом нефтеперерабатывающем заводе – перерабатывайте свою нефть, продавайте, где вы считаете нужным, а нашу долю за переработку отдайте. Они это воспринимают.

Третье: вернуться к проектам строительства нефтетрубы с Балтики. И немедленно закончить модернизацию, особенно Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. В ближайшее время я там побываю.

Когда мы закончим эту модернизацию или доведем до уровня Мозыря, мы не будем зависимы от одного источника нефти, мы будем покупать нефть на рынке. С глубиной переработки за 90 процентов будем иметь ту же прибыль, что имеем сейчас. Но это так, расчеты, в которые нас окунула российская сторона, на что я говорю всегда: не в бухгалтерии дело. Если начнем считать, кто для кого, какое государство кому дороже, далеко зайдем. Мы этого делать не хотим. Мы хотим только равноправного, нормального, пускай не братского, не хотят братского – ладно, равноправного сотрудничества. Будет это – никогда Россия с нами проблем иметь не будет. Я говорил всему руководству России: даже если у нас во власть придут другие люди, а не Лукашенко, здесь проблем не будет. Потому что ну настолько взаимоувязаны интересы наших государств.