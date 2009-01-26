Александр Лукашенко встретился с представителями объединения французских предприятий "МЕДЕФ"

Это самая влиятельная организация Франции, в которую входит около миллиона промышленных и торговых структур в различных отраслях.

Президент Александр Лукашенко, встречаясь с французскими бизнесменами, заявил, что позитивно оценивает процесс активизации отношений Беларуси со странами Европейского Союза. ЕС осознает значимость нашего государства как полноправного партнера, об этом свидетельствуют открытие в Минске представительства Еврокомиссии и приглашение Беларуси принять участие в инициативе Восточное партнерство.

Накануне этой встречи в Минск был передан пакет инвестиционных предложений от французских бизнесменов. Пакет – солидный, потому от его реализации в Беларуси ждут серьезного экономического эффекта. Кроме того, подобные визиты приносят еще и имиджево-информационный эффект: о Беларуси узнают все больше и больше в Европе и в мире.

Во Франции их около миллиона, в Беларусь приехало около двух десятков представителей объединения "МЕДЕФ": банкиры, промышленники, бизнесмены в сфере строительства, гостиничного дела, мобильной связи, энергетики и транспорта. В своих бизнес-планах они уже заложили миллионные суммы совместных с белорусскими коллегами контрактов. Президент Александр Лукашенко заверил: Беларусь в этом смысле – надежный и перспективный партнер. К тому же и Минск заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с французским бизнесом.

В этой делегации особо выделялись 2 деятельные персоны: банкир Филипп Ситерн (он сопредседатель правления банка Сосьете Женераль) и дипломат Мирей Мюссо (она возглавляет французскую дипмиссию в Минске). Господин Ситерн поблагодарил руководство Беларуси за понимание и шаги навстречу французскому бизнесу. А Александр Лукашенко заметил: в этом наладившемся конструктивном диалоге немалая роль принадлежит госпоже Мюссо.

Это встреча в Минске – логическое продолжение начатого процесса активизации отношений Беларуси с европейскими странами. Президент в разговоре с французскими бизнесменами подчеркнул: теперь уже ясно, что и Евросоюз, и ряд других международных институтов, и национальные правительства европейских стран начали осознавать значимость Беларуси как полноправного партнера. Предприниматели из Парижа в один голос заявляют: с белорусскими коллегами намерены наладить полноценное партнерство.

Переговорный день представители объединения "МЕДЕФ" завершили подписанием совместных документов. Все устные договоренности тут же запечатлели в письменном варианте. Самый значимый документ – Меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и французским банком "Сосьете Женераль", который, к слову, сегодня считается одним из крупнейших в еврозоне по объему привлеченных активов.