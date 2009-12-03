Александр Лукашенко встретился с делегацией Приволжского федерального округа России

– Визит делегации Приволжья – важная веха в развитии белорусско-российских связей, – заявил на встрече Президент Беларуси.

Отношения с этим регионом в последние годы динамично развиваются и шаги сторон навстречу друг другу очевидны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Визит делегации Приволжского федерального округа – важная веха в развитии белорусско-российских связей. Тем более, что он проходит в преддверии 10 годовщины подписания договора о создании Союзного государства. Это значимое историческое событие стало естественным и закономерным воплощением стремления к единению двух братских народов. Опыт нашего строительства отражает многогранность и комплексный характер наших отношений, является основой для дальнейшей разработки и принятия продуманных, скоординированных решений по всему спектру двухстороннего сотрудничества.

Григорий Рапота, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе:

- Подводить итог мы будем вечером, но уже сейчас можно сказать, что итог положительный. Потому, что уже подписан ряд соглашений, потому, что состоялись новые знакомства, наметились новые проекты в сфере, которая нас больше всего интересует – высоких технологий.

Приволжье – один из основных торговых партнеров Беларуси и занимает третье место по объему взаимной торговли с соседней страной. С 2005 года товарооборот вырос более чем в 2,5 раза и достиг в 2008 рекордного уровня – 4 миллиардов 400 миллионов долларов. Кооперационные поставки занимают практически треть от общего объема товарооборота. Так, созданные производства по выпуску тракторов «Беларус» в Елабуге и Саранске могут обеспечить более половины потребности России в сельхозтехнике этого класса.