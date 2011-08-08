Александр Лукашенко: Вокруг Гребного канала в Заславле нужно развивать туристическую инфраструктуру

Такое мнение высказал глава государства, посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта. В 2006 году Александр Лукашенко поручил заняться реконструкцией этого объекта. Что сделано — показали президенту сегодня.

Три года назад была введена в эксплуатацию гидротехническая часть канала. Осенью 2009-го построен лабораторный корпус и трансформаторная подстанция. Досрочно сдали административно-бытовое здание. В нем — столовая, общежитие, тренажерные залы, эллинги для хранения лодок и медико-восстановительный корпус с банными комплексами.

Президент осмотрел базу, а также пообщался со спортсменами. Среди них и олимпийская чемпионка Екатерина Карстен.

Александр Лукашенко:

Не дай бог вы плохо выступите! На мире надо выступать нормально, у вас же отбор, Олимпиада. Уж мало не покажется всем. Потому что такие условия создали, столько денег угрохали, особенно для сохранения школы. Конечно, если бы вас не было, мы это не делал бы. Задача была одна — сохранить то большое, что у нас когда-то было.

Здесь можно заработать деньги, правда, лето упустили. Такой объект шикарный. Пускай люди приходят, пусть смотрят, как вы тренируетесь. Наоборот, для спортсмена хорошо, когда за ним наблюдают семьи.

От всех Александр Лукашенко ждет высоких результатов и медалей. Условия для тренировок созданы хорошие. Президент считает, что подобные объекты должны учиться зарабатывать.

В Беларуси не сбавляет темпов спортивное строительство. Только в Минской области в этом году заработали три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, еще два откроются в сентябре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Завершилось строительство в Лиде зала с бассейном, в Брестской области открывается в этом году еще один бассейн дополнительно.

База строится. Для проведения международных соревнований или учебно-тренировочного процесса у нас в стране условия созданы.