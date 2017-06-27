Александр Лукашенко: Во Вьетнаме планируется создать совместное производство МАЗ, в перспективе – производство пассажирских автобусов

Новости Беларуси. Чан Дай Куанг находится в Беларуси с официальным визитом. После встречи в формате «один на один» переговоры продолжились в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко сделал акцент на экономическую кооперацию. Белорусская сторона готова предложить свои проекты в машиностроении, возведении городской инфраструктуры. Есть перспективы и в сотрудничестве на уровне регионов. Вьетнамская сторона, в свою очередь, отметила схожесть позиций двух стран на мировой арене и взаимную поддержку.

Александр Лукашенко, Президент Республиуи Беларусь:

Говоря о нашем присутствии на рынке Вьетнама, следует отметить, что в этом направлении уже сделаны первые, заслуживающие внимания шаги. До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе – новые производства городских пассажирских автобусов. Дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией «Винакомин» и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики. К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний.

К слову, представительство компании «Минскметропроект» уже открыто и работает в вашей стране. Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое, «Белорусская» в Хошимине?

Успешный опыт и хорошие перспективы у нас в военно-техническом сотрудничестве. Совместная работа деловых ассоциаций объединения двух стран, национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования устойчивых бизнес-связей.

В планах на будущее – в ближайшие 2 года – достичь товарооборота в полмиллиарда долларов. Таковы первые результаты переговоров во Дворце Независимости. А все основные тезисы встречи отражены в итоговом заявлении, которые подписали президенты.