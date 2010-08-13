Александр Лукашенко: В условиях роста мировых цен необходимо получить максимальные доходы от сельхозпроизводства

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Минскую область. Разговор в Смолевичском районе начался с топовой темы последних дней: в стране завершается уборочная кампания. Александр Лукашенко потребовал не расслабляться, а завершить жатву в ближайшие четыре дня.

Президенту доложили, что урожай сейчас составляет без малого 7 миллионов тонн зерна. Это, конечно, не тот результат, которого ждали аграрии и который они обещали, но Александр Лукашенко напомнил, что в мире растут цены на сельхозпродукцию, поэтому, работая на внешних рынках, неважно — с мясом, молоком, картофелем или с кормами для животных, главное — помнить принцип «Не продешевить!».

Александр Лукашенко:

Надо от сельхозпроизводства в этой ситуации получить максимум дохода. Мы ничего не скрываем: у нас нет нефти и газа, нам каждый год поднимают на это цены. Пожалуйста, мы тоже продаем и хотим с учетом роста цен на углеводородное сырье и прочие составляющие себестоимости получить свое счастье в этой цене. Но не обижайте крестьян: растет цена на внешнем рынке на зерно-молоко-мясо — вы крестьянам должны двигать цену на зерно, молоко и мясо. Падает — мы им скажем: ребята, падают цены на мировом рынке, и у нас они будут ниже. Тогда люди поймут. А то там рост, а у них цена не движется. Вот это должно быть честно.

Причина недополучения зерна, в том числе, и в качестве семян. Глава Академии наук Михаил Мясникович рассказал Президенту о том, что делают ученые совместно с аграриями по улучшению качества и сортов. Не зря разговор шел на территории строящегося завода по производству семян. Что есть лучшее в мире, применили здесь, чтобы не закупать втридорога, а качественно производить свое.

Александр Лукашенко напомнил, что о союзе ученых и аграриев договорились несколько лет назад, когда под крышу Академии наук отдали некоторые хозяйства для экспериментального внедрения разработок. На них ученые должны отрабатывать свои инновационные находки. «Работа, конечно, ведется, но как-то медленно разворачиваетесь», — говорит Президент. И эти хозяйства пока не в числе передовых. Александр Лукашенко сказал, что работа научно-практических центров будет проверена.

Александр Лукашенко:

Я приехал за результатом. Его нет. Не за результатом, что вы там посеяли-собрали и початки хорошие положили, на полях у вас там кукуруза ничего и клевер третьим укосом — у нас в других хозяйствах лучше, чем у вас. Мне надо передовое. Собрали со всего мира, как Мясникович говорит, — вот оно, завод, лучше которого нет в мире. Так и в этих хозяйствах, это же центры. Я вам не хотел давать вообще и деньги, если уж на то пошло. Не хотел давать, думал: ну что же, ученые, грамотные люди, они должны весь свой ум воплотить в земле, в скотине, в технике, в картофеле и так далее. А потом думаю: денег не дадим — выжмем что-то из них, но лет через десять. Дали деньги — результата нет.

Сегодня же Александру Лукашенко продемонстрировали, как работает Республиканский селекционный центр по свиноводству в хозяйстве «Заречье». В этом центре намерены разводить мясные породы свиней. Делают ставку на хорошую генетику, чтобы в итоге увеличить и количество животных в стране, и производство конкурентоспособной на рынке свинины.

Сейчас Президенту показывают работу специального учебного центра. Речь идет о школе-ферме, на которой ведут переподготовку специалистов свиноводческих комплексов, чтобы они умели работать с новейшими технологиями, которые применяюися в разведении животных.