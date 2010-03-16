Александр Лукашенко: В центр Европы придет венесуэльская нефть

Этот день визита Александра Лукашенко начнётся с выступления в местном парламенте. Национальной ассамблее принадлежит вся законодательная власть в стране. Состоит она из 167 парламентариев, ещё три места отведены представителям индейских общин. Нынешний состав полностью поддерживает политику Уго Чавеса.

Речь Александра Лукашенко запланирована на один час. Затем предполагается посещение Президентами строящегося жилого комплекса в городе Маракай – там Александр Лукашенко и Уго Чавес должны заложить памятный камень в фундамент здания.

Легко и непринужденно на крыльце резиденции Уго Чавеса два Президента фактически задали тон предстоящим переговорам. К встрече Александра Лукашенко во Дворце Мирафлорес готовились до самого последнего момента. Наводили лоск, убирали опадающую листву с пальм Каракаса.

Однако самое удивительное – белорусская речь из уст венесуэльских военных под аккомпанемент оркестра: «вечна жывi и квiтней Беларусь». Венесуэльцы настолько основательно подготовились к приезду Александра Лукашенко, что солдаты роты почетного караула даже выучили текст белорусского гимна.

После прозвучавших гимнов обеих стран, Александр Лукашенко и Уго Чавес проследовали по красной дорожке в здание Дворца Мирафлорес. Венесуэльское телевидение транслировало все это в прямом эфире. Переговоры открыл Александр Лукашенко, открыл искренними словами приветствия, адресованные президенту Венесуэлы и его народу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мы в Венесуэле заработали главное – доверие вашего народа и лично Вас.

Тем для обсуждения накопилось предостаточно: от социально-гуманитарных до военно-технического сотрудничества. Наша договорно-правовая база насчитывает более 20 соглашений высокого уровня. Ежегодно увеличивается товарооборот, прибыль от работы совместных предприятий. Мировой финансово-экономический кризис оказал влияние на скорость развития некоторых проектов. Поэтому необходимо найти пути не дать перспективным начинаниям заглохнуть. Похоже, этого хотят оба лидера.

Уго Чавес:

– Мы несколько часов работали над уравнением, – если так можно выразиться, – уравновешенного обмена. И приняли решение оказать помощь Беларуси в энергетическом вопросе. И вскоре мы подпишем соглашение о поставках нефти из Венесуэлы в Беларусь

Александр Лукашенко:

– Договорились по всем вопросам и в ближайшее время – завтра-послезавтра – мы уже будем на конкретных стройках, будем открывать новые месторождения, будем закладывать здесь в Венесуэле новые посёлки, которые мы построим для наших друзей и братьев. Мы принципиально договорились о поставках венесуэльской нефти в Беларусь на нефтеперерабатывающие заводы – в центр Европы придёт венесуэльская нефть. Мы всё сделаем для того, чтобы её переработать и в интересах двух государств реализовать на европейском рынке.

Венесуэлу очень интересуют белорусские технологии и опыт. Прежде всего – в газовой сфере. Прежде всего – в газовой сфере. Во-первых, есть проекты по Баринасу и Каракасу. В последнем случае разрабатывается экспериментальный проект по газификации района Катиа Венесуэльской столицы. Во-вторых, здесь задумываются о том, как перевести транспорт на сжиженный газ. Технологии Беларуси в данном случае тоже могут быть крайне полезными. Вообще, все, что касается передового опыта – очень интересует Венесуэлу. Собственных квалифицированных кадров здесь пока что дефицит.

Уго Чавес:

– Мы в очередной раз подтвердили намерения и соглашение по научно-техническому сотрудничеству. Нам необходимы современные и эффективные технологи, которые помогут провести индустриализацию страны, диверсифицировать экономику.

Есть договоренность о том, что Белорусы будут проводить исследования по разведке и добыче природного газа на 5 месторождениях. До этого момента мы добывали здесь нефть в долине Ориноко, внедряли имеющиеся у нас технологии, строили инфраструктуру. И надо сказать достойно. Венесуэльцы попросили специалистов провести экспертизу нашей работы. Оценка была дана высокая. Что конечно же добавило еще один плюс в копилку белорусских нефтяников.

Александр Лукашенко:

– Мы примерно миллион тонн нефти – пока немного – добываем уже на нашем совместном предприятии. В ближайшее время будем добычу нефти в Венесуэле в интересах наших государств развивать, а также будем вести газификацию венесуэльских сёл и городов. В ближайший год мы построим 3-4 завода по производству тракторов, автомобилей, мощный кирпичный завод.

Кстати, последний проект целиком и полностью реализуется нашей стороной. Производство станет хорошим подспорьем для развития строительной сферы. Нам также дали возможность построить 5 тысяч метров жилья и других зданий в Гуансимале и Тикире Флорес – это венесуэльский штат Арагуа. Очень интересное предложение сделал Уго Чавес в плане продвижения других белорусских товаров и услуг.

Александр Лукашенко:

– По предложению Президента Венесуэлы мы создадим мощный торговый дом Беларуси, куда будем поставлять всё, что производит Беларусь и в чём нуждается Латинская Америка, особенно государства, которые поддерживает лично Президент Чавес. У нас очень большие планы. Мы приехали сюда не для того, чтобы по-крупному или по мелочи что-то где-то заработать. Мы хотим сделать всё, чтобы у венесуэльского народа, у Президента, было всё то, чем сегодня располагает братская Беларусь. При этом прошу вас учесть, что закрытых тем в переговорах Беларуси и Венесуэлы нет. Мы вам честно и откровенно говорим о том, что мы обсуждали все вопросы: от обороны двух государств, военно-технического сотрудничества до взаимных поставок товаров на белорусский и венесуэльский рынки.

Энергетика, строительство, научно-техническое сотрудничество – все эти области будут играть не последнюю роль в развитии Латинской Америки. Для нас Венесуэла — это тоже возможность придать дальнейшее развитие имеющимся технологиям, а заодно и выйти на новые рынки, новые контакты, занять перспективные ниши.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Венесуэла, Каракас.