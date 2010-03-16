Александр Лукашенко: В центр Европы придет венесуэльская нефть

Речь Александра Лукашенко запланирована на один час. Затем предполагается посещение Президентами строящегося жилого комплекса в городе Маракай – там Александр Лукашенко и Уго Чавес должны заложить памятный камень в фундамент здания.
Легко и непринужденно на крыльце резиденции Уго Чавеса два Президента фактически задали тон предстоящим переговорам. К встрече Александра Лукашенко во Дворце Мирафлорес готовились до самого последнего момента. Наводили лоск, убирали опадающую листву с пальм Каракаса.
Однако самое удивительное – белорусская речь из уст венесуэльских военных под аккомпанемент оркестра: «вечна жывi и квiтней Беларусь». Венесуэльцы настолько основательно подготовились к приезду Александра Лукашенко, что солдаты роты почетного караула даже выучили текст белорусского гимна.
После прозвучавших гимнов обеих стран, Александр Лукашенко и Уго Чавес проследовали по красной дорожке в здание Дворца Мирафлорес. Венесуэльское телевидение транслировало все это в прямом эфире. Переговоры открыл Александр Лукашенко, открыл искренними словами приветствия, адресованные президенту Венесуэлы и его народу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Мы в Венесуэле заработали главное – доверие вашего народа и лично Вас.
Тем для обсуждения накопилось предостаточно: от социально-гуманитарных до военно-технического сотрудничества. Наша договорно-правовая база насчитывает более 20 соглашений высокого уровня. Ежегодно увеличивается товарооборот, прибыль от работы совместных предприятий. Мировой финансово-экономический кризис оказал влияние на скорость развития некоторых проектов. Поэтому необходимо найти пути не дать перспективным начинаниям заглохнуть. Похоже, этого хотят оба лидера.
Уго Чавес:
– Мы несколько часов работали над уравнением, – если так можно выразиться, – уравновешенного обмена. И приняли решение оказать помощь Беларуси в энергетическом вопросе. И вскоре мы подпишем соглашение о поставках нефти из Венесуэлы в Беларусь
Александр Лукашенко:
– Договорились по всем вопросам и в ближайшее время – завтра-послезавтра – мы уже будем на конкретных стройках, будем открывать новые месторождения, будем закладывать здесь в Венесуэле новые посёлки, которые мы построим для наших друзей и братьев. Мы принципиально договорились о поставках венесуэльской нефти в Беларусь на нефтеперерабатывающие заводы – в центр Европы придёт венесуэльская нефть. Мы всё сделаем для того, чтобы её переработать и в интересах двух государств реализовать на европейском рынке.
Венесуэлу очень интересуют белорусские технологии и опыт. Прежде всего – в газовой сфере. Прежде всего – в газовой сфере. Во-первых, есть проекты по Баринасу и Каракасу. В последнем случае разрабатывается экспериментальный проект по газификации района Катиа Венесуэльской столицы. Во-вторых, здесь задумываются о том, как перевести транспорт на сжиженный газ. Технологии Беларуси в данном случае тоже могут быть крайне полезными. Вообще, все, что касается передового опыта – очень интересует Венесуэлу. Собственных квалифицированных кадров здесь пока что дефицит.
Уго Чавес:
– Мы в очередной раз подтвердили намерения и соглашение по научно-техническому сотрудничеству. Нам необходимы современные и эффективные технологи, которые помогут провести индустриализацию страны, диверсифицировать экономику.
Есть договоренность о том, что Белорусы будут проводить исследования по разведке и добыче природного газа на 5 месторождениях. До этого момента мы добывали здесь нефть в долине Ориноко, внедряли имеющиеся у нас технологии, строили инфраструктуру. И надо сказать достойно. Венесуэльцы попросили специалистов провести экспертизу нашей работы. Оценка была дана высокая. Что конечно же добавило еще один плюс в копилку белорусских нефтяников.
Александр Лукашенко:
– Мы примерно миллион тонн нефти – пока немного – добываем уже на нашем совместном предприятии. В ближайшее время будем добычу нефти в Венесуэле в интересах наших государств развивать, а также будем вести газификацию венесуэльских сёл и городов. В ближайший год мы построим 3-4 завода по производству тракторов, автомобилей, мощный кирпичный завод.
Кстати, последний проект целиком и полностью реализуется нашей стороной. Производство станет хорошим подспорьем для развития строительной сферы. Нам также дали возможность построить 5 тысяч метров жилья и других зданий в Гуансимале и Тикире Флорес – это венесуэльский штат Арагуа. Очень интересное предложение сделал Уго Чавес в плане продвижения других белорусских товаров и услуг.
Александр Лукашенко:
– По предложению Президента Венесуэлы мы создадим мощный торговый дом Беларуси, куда будем поставлять всё, что производит Беларусь и в чём нуждается Латинская Америка, особенно государства, которые поддерживает лично Президент Чавес. У нас очень большие планы. Мы приехали сюда не для того, чтобы по-крупному или по мелочи что-то где-то заработать. Мы хотим сделать всё, чтобы у венесуэльского народа, у Президента, было всё то, чем сегодня располагает братская Беларусь. При этом прошу вас учесть, что закрытых тем в переговорах Беларуси и Венесуэлы нет. Мы вам честно и откровенно говорим о том, что мы обсуждали все вопросы: от обороны двух государств, военно-технического сотрудничества до взаимных поставок товаров на белорусский и венесуэльский рынки.
Энергетика, строительство, научно-техническое сотрудничество – все эти области будут играть не последнюю роль в развитии Латинской Америки. Для нас Венесуэла — это тоже возможность придать дальнейшее развитие имеющимся технологиям, а заодно и выйти на новые рынки, новые контакты, занять перспективные ниши.
Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Венесуэла, Каракас.