Александр Лукашенко: В Беларуси необходимо создавать частные агрохолдинги

Развитие овоще- и картофелеводства в Беларуси — одна из самых обсуждаемых тем АПК. И одна из самых проблемных. Тот же картофель, считающийся для нашей страны «вторым хлебом» и брендом, пока не приносит ощутимо большой пользы. На предприятиях его собирают 1 миллион тонн в год, в то время как на частных подворьях — в разы больше. Хотя рентабельность «бульбы» составляет от 60 до 100%.

То есть, это один из самых выгодный сельхозпродуктов. А для Беларуси — ещё и стратегический.

Разговор о перспективах и проблемах отрасли состоялся на фермерских угодьях. Михаил Шруба начинал в 1993 году с 32 гектаров, присоединял неэффективные колхозы. Теперь работает на почти 2000 гектарах земли. Рентабельность для села фантастическая — 26%. За прошлый год выручка крестьянского хозяйства фермера — 10 миллиардов рублей. Президент предлагает бизнесмену создать агрохолдинг.

Александр Лукашенко:

В будущей пятилетке мы перейдем от этого огульного дотирования, и будем давать деньги только под какие-то точечные проекты. Нужен государству лук — чтобы подтолкнуть это производство, мы дадим деньги. Мы же большие деньги тратим на село сейчас. Дошлифуем агрогородки, потому что люди должны жить в нормальных условиях. И пусть развиваются, будем контролировать.

Но колхоз-совхоз не любит эти участки в 4-5 гектара. И я предлагаю: давайте отдадим эту землю частникам — тем, кто хочет. С условием: производи, делай, что угодно, но эти земли обработай и дай урожай. Здесь решается проблема «разгильдяйских» хозяйств. Они искусственно убыточные только из-за кадров. Поэтому если есть желание — это будет начало какого-то опыта: в Житковичском районе два хозяйства, где-то под Туровом три, где-то ещё — сколько получится на этом этапе. Но по максимуму. Вот твой холдинг, ты им управляешь, ты назначаешь руководителей в этом хозяйстве. Мы тебя поддержим.

Тема частной инициативы на селе красной нитью шла через весь разговор. В Беларуси более 2000 фермерских хозяйств. Поддержка государства закреплена на уровне законодательства. Фермеры освобождены от налогов на три года с момента начала дела, а если выручка составляет не менее половины от объёмов прошлого года, то за счёт бюджета можно покупать технику, мелиорировать земли, получать поддержку в семеноводчестве и племенном деле.

В прошлом году на эти цели направлено 2 миллиарда рублей. Однако, примеров, когда фермер может похвастаться высокой эффективностью работы, пока немного. Михаил Шруба — один из таких примеров.

Михаил Шруба, руководитель фермерского хозяйства:

За восемь лет фермерское хозяйство вложило 15 миллиардов рублей. Я думаю, что не каждое промышленное предприятие, к которому присоединили колхозы или каким-то другим образом поручили ими заниматься, может похвастаться тем, что оно вложило 15 миллиардов в развитие сельскохозяйственного производства. Но самое примечательное состоит в том, что эти деньги мы заработали на этой же земле. Их можно заработать.

В овощеводстве нужно уметь не только вырастить и собрать, но и сохранить. Без хранилищ ежегодно госпредприятиями теряется больше трети продукции. Нам нужно таких складов на 600 тысяч тонн, а имеем пока только на 200 тысяч.

Не всё в порядке с внедрением новых сортов и технологий, персонал нуждается в знаниях, а село — в хорошей поддержке науки. И если в этом году планы на урожай овощей — 300 тысяч тонн, то к 2015 году их должно быть почти в два раза больше. Хорошо бы обеспечить потребности страны, максимально уйти от импорта и продавать самим 300 тысяч тонн ежегодно. По сути, есть целая программа, как этого достичь. Отдельно — по картофелю. Например, выгодно, чтобы одно конкретное сельхозпредприятие занималось выращиванием именно этой сельхозкультуры, причем, на больших площадях. Программу можно будет считать успешной, если к 2016 году в Беларуси будут собирать урожай из 9 миллионнов тонн картофеля, при этом экспортировать не менее полумиллиона тонн.

Если в прошлом году на экспорте «бульбы» Беларусь заработала более 5,5 миллионов долларов, в этом уже ждём 28 миллионов. Задача на 2015 год — 100 миллионов долларов. Сегодня на внешнем рынке готовы принять фактически любое количество картофеля, только успевай продавать. Разумеется, если этот картофель есть.

Александр Лукашенко:

Говорят, Лукашенко — диктатор. Если бы я был диктатором, мы бы в этом году озолотились. Я их всё уговаривал: картошкой надо заниматься, рынки прорабатывать, сеять. Ну, наконец-то договорились: центры создал, программу. Кто-то ещё по мелочи будет этим заниматься. Но ведь сегодня полдоллара стоит килограмм картошки! Когда такое было? И притом, покупают всё, и на будущий год. Конечно, радоваться не надо, что у соседей такая ситуация. Но в этом наше счастье, у нас нефти-газа нет. Вот она — нефть и газ. Поэтому у нас есть шанс опять занять свои, как в советские времена, рынки, эту нишу. Но сейчас это деньги стоит, тогда мы за бесценок отдавали всё.

На предприятии Михаила Шрубы эффективность — один из главных показателей. Можно многое посмотреть, многому научиться, многое попробовать — даже белорусский арбуз. Образцы продукции привезли со всей области. Александр Лукашенко совершил небольшую экскурсию по производству. Заготовка лука и картофеля, мяса, есть свои маринады, рядом реконструируются площади под фермы.

Александр Лукашенко:

Если мы пойдем на приватизацию земли, может быть, то с него Михаила Шруба и начнем, Он показал свою состоятельность, почему бы ему и не продать землю, не передать в частную собственность? Это наш человек, он родился здесь, никуда не увезёт, никуда не поедет. Мыслит правильно, «вот у меня сын, может, он будет этим заниматься» — разумно. Пусть пока в экспериментальном плане. Одному ему передадим землю в частную собственность, появится ещё такой — тому передадим. Надо давать землю тому, кто заслужил это своим трудом на ней.