Александр Лукашенко утвердил бюджет на 2011 год

Президент подписал пакет главных финансово-экономических документов. Таким образом, для всей страны и субъектов хозяйствования уже сейчас стали известны экономические условия, в которых им предстоит работать с начала 2011 года.

Как и ожидалось, расходы на все приоритетные государственные социальные программы сохранятся.

Примерно на треть вырастут зарплаты, пенсии и стипендии бюджетников. Значительные средства будут направлены на развитие экономики, малого и среднего бизнеса, а также на инновации. Бюджет на 2011 специалисты называют прогрессивным и оптимальным.

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Достаточно выверен. Мы немного волновались. На любом этапе могли вносится правки в результате того, что сегодня идет разработка планов-прогнозов экономико-социального развития на следующую пятилетку и на следующий год. Но, тем не менее, параметры экономического и финансового развития, которые были разработаны во время подготовки бюджета, нашли подтверждение.

Главный финансовый документ совместит интересы государства и реального сектора экономики. Наряду с ростом ассигнований социальной сферы — на 30-40%, значительные средства пойдут на развитие производства. Бюджетники смогут рассчитывать на то, что вырастут зарплаты, стипендии и пенсии.

Значительные средства будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса, а также на инновации. Радикально упростится налоговое законодательство. В частности, нагрузка на предприятия снизится примерно на 700 миллиардов рублей. Такая либерализация увеличит бизнес активность.

Из-за роста расходов бюджет будет с дефицитом. Однако это соответствует международной практике. Тем более что есть «подушка безопасности» в виде растущего ВВП, который увеличится в следующем году на 10%.

Евгений Артюшенко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, эти возможности дадут конкретным предприятиям, субъектам экономической деятельности, иметь дополнительные ресурсы для своего развития, решения задач, которые стоят перед ними, как перед субъектами. Наверное, это самое главное из того, что сегодня есть.

Структура доходов бюджета существенно не изменится. Казну будут пополнять поступления от налогов, внешнеэкономической деятельности и акцизов.

Важно, что в этот раз страна получила принятый бюджет за два с половиной месяца до начала года. Ведь обычно главный финансовый документ был готов в декабре. Такое опережение графиков должно благоприятно сказаться на экономике.

Людмила Позняк, заместитель генерального директора по экономике и финансам частного предприятия:

Я думаю, что и для нашего предприятия и для всех остальных предприятий очень здорово, что бюджет подписан так рано. Все сейчас занимаются составлением и разработкой своих бизнес-планов на следующий год.

Кстати, эксперты прогнозируют, что в будущем Беларусь сможет планировать свои финансы уже не на год вперед, а на три.

Алексей Адашкин, Наталья Бреус, Артем Кициненко, Ирина Хануник-Ромбальская, Алексей Мартиненок, телекомпания СТВ