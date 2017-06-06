Александр Лукашенко: у Беларуси и Пензенской области имеются все возможности для еще более выгодного сотрудничества

Новости Беларуси. Пензенская область планирует открыть производство картофельного крахмала с использованием белорусских технологий, строительных и проектных услуг. Об этом 6 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Иваном Белозерцевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместных проектов может быть еще больше Например, локомотивом сотрудничества может стать промышленная сфера. На территории Пензенской области успешно работают дилеры наших крупных предприятий – производителей сельскохозяйственной и коммунальной техники. Между тем есть возможности для роста товарооборота. На этом сегодня стороны остановились подробно.

Годовую взаимную торговлю оценивают в 50 миллионов долларов. И по сравнению с 2015-м, в прошлом году удалось увеличить сумму на 8%. Причем положительную динамику зафиксировали впервые за последние несколько лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На территории области успешно работают дилерские центры многих предприятий нашей Беларуси. Прежде всего «Амкодор», «Гомсельмаш», «Оршанского инструментального завода» и других. Реализуются проекты промышленной кооперации. В то же время из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции «Могилевлифтмаша». Учитывая то, что Россия серьезно занимается модернизацией жилищного комплекса, реновацией, где-то что-то сносите, строите, без лифтов не обойтись. Мы это видим и по другим регионам, где мы создали совместное производство по производству лифтов в России. Спрос приличный. Поэтому, я думаю, Иван Александрович, пусть бы и наши, и ваши специалисты подразобрались, может, у вас будет возможность поддержать это производство. Оно вам пригодится.

У нас имеются все возможности для еще более выгодного сотрудничества регионов нашей Беларуси с Пензенской областью. Вы должны знать, что вы приехали как к себе домой. Может, даже и лучше. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что мы заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена. Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем. Даже если нам это порой невыгодно и мы создаем конкурентные производства. Я думаю, что наших рынков здесь, а в перспективе – мировых рынков, по продуктам питания, одежде да и по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать.

Хорошая динамика в торговых отношениях Беларуси и Пензенской области отмечается и в 2017 году. Причем рост существенный – на 60% – в долларовом эквиваленте это почти 25 миллионов. Стоит отметить, что в Пензенской области на данный момент отсутствуют прямые субъекты проводящей сети белорусских экспортеров, налажена лишь дилерская сеть некоторых предприятий – продукции машиностроения и товаров народного потребления.

До встречи во Дворце Независимости делегация Пензенской области во главе с губернатором почтила павших во время Великой Отечественной войны. Гости возложили венок и цветы к монументу на площади Победы в Минске.