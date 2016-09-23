Александр Лукашенко: стабильность сохранена, но запланированного роста экономики нет

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует неукоснительного выполнения принятых на Всебелорусском народном собрании решений. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание в ходе доклада правительства о работе экономики за истекший период 2016 года, проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2017 год.

В целом, экономическая ситуация в стране стабильна и создаются условия для качественного роста основных показателей. Беларусь вовремя рассчитывается по всем государственным обязательствам и валютным займам. Однако есть проблемы в строительной отрасли, сельском хозяйстве, промышленности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно во второй половине года мы обсуждаем задачи государственной экономической политики на перспективу, прежде всего ближайшую. Нынешний год особый, с него начинается новая пятилетка. Ровно три месяца назад на пятом Всебелорусском народном собрании мы приняли решение по самым важным вопросам развития государства, утвердили Основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.

Поэтому необходимо, чтобы последующие шаги – годовые планы и прогнозы, направленные на реализацию приоритетов программы пятилетки, – полностью соответствовали тому, что обещано народу.

Все присутствующие в этом зале, это очень важно, являлись непосредственными участниками подготовки и проведения главного общенародного форума нашей страны, были делегатами этого съезда и должны понимать меру ответственности за тактические решения, которые будут сегодня приняты. Правительством и Национальным банком представлены проекты важнейших документов на 2017 год.

Что настораживает: правительство докладывает, что в целом стабильность сохранена, в полном объеме и в срок рассчитываемся по всем государственным обязательствам, валютным долгам, создаются условия для качественного улучшения макроэкономических параметров, тем не менее ситуация на промышленных предприятиях отдельных остается сложной. Наметилась отрицательная динамика и в сельском хозяйстве, существенно недобирает строительная отрасль. Сокращается экспорт, снижаются инвестиции.

В результате нет главного – роста экономики, даже того, который мы запланировали.

Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. А иногда некоторые и против течения заплывают. Поэтому сегодня заслушаем правительство: с чем мы завершим нынешний год, что получилось, что не дает результатов, какие меры принимаются по преодолению допущенного отставания.

Докладывая Президенту о работе экономики за истекший период этого года, проекте прогноза социально-экономического развития на 2017 год, премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что экономика страны работает на фоне стрессовых и неблагоприятных внешних факторов. Свою роль сыграла цена на нефть и снижение экспортных поставок калийных удобрений.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Анализируя итоги работы за прошедшие восемь месяцев, можно четко выделить три основных периода работы экономики. Январь-февраль – это стрессовый период: цена на нефть – $30 и менее, курс российского рубля – 80 рублей за доллар. Март-июнь – это период восстановительного роста. Июль-август – период негативного воздействия, в первую очередь со стороны России в связи со снижением объема поставки нефти для переработки на наших НПЗ, а также за счет имевших место неблагоприятных условий в сельском хозяйстве.

Свое влияние на протяжении всех восьми месяцев оказывало снижение стоимости и объемов поставок калийных удобрений на внешние рынки.

Сегодня экономика работает в условиях между стрессовым и неблагоприятным сценариями развития внешних условий, которые просчитывались в начале года для определения прогнозных показателей.

По мнению главы государства, ссылаться на внешние факторы нельзя. Делать ставку необходимо на внутренние резервы и зарабатывать собственным трудом. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что во главе угла должны стоять решения и целевые установки, принятые на Всебелорусском собрании. Детали сегодняшнего совещания у Президента – в наших следующих выпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.