Александр Лукашенко совершил рабочую поездку по Могилевской области

В центре внимания Президента - вопросы развития отечественного шинного производства, пивоваренной отрасли, а также привлечения иностранных инвестиций.

Первым глава государства посетил бобруйское предприятие "Белшина". Еще несколько лет назад оно находилось в тяжелом состоянии.

Глава государства был озабочен финансовым состоянием предприятия, большими сокращениями и закрытием производств. В период кризиса на <Белшине> было сокращено более четырех тысяч человек и закрыт один завод. После последнего визита главы государства на предприятие несколько лет назад, ему была оказана финансовая помощь, предоставлен ряд преференций и льгот на общую сумму 191 миллион долларов. Так же под гарантию правительства предприятию было выделены кредиты и займы более чем на 55 миллионов рублей. Сегодня к приезду главы государства руководству <Белшины> уже было что показать и что рассказать.

После посещения производства и общения с руководством завода, Александр Лукашенко ответил на вопросы работников предприятия. Людей интересовали российско-белорусские отношения, намечающиеся в январе выборы в местные советы депутатов, а так же социальная сфера, в частности строительство жилья. Более получаса общался президент с людьми, после чего ему вручили подарок - своеобразный символ предприятия - бобра с шиной.

Вторым объектом посещения Президента Беларуси стала "Пивоваренная компания "Сябар" в Бобруйске. Здесь глава государства познакомился с перспективами развития отечественной пивоваренной отрасли за счет привлечения иностранных инвестиций. Александру Лукашенко доложили о планах по производству пива в соответствии с новейшими мировыми технологиями.