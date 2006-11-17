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Александр Лукашенко совершил рабочую поездку по Могилевской области

17 ноября 2006 14:43
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В центре внимания Президента - вопросы развития отечественного шинного производства, пивоваренной отрасли, а также привлечения иностранных инвестиций.

Первым глава государства посетил бобруйское предприятие  "Белшина". Еще несколько лет назад оно находилось  в тяжелом состоянии.

Глава государства был озабочен финансовым состоянием предприятия, большими сокращениями и закрытием производств. В период кризиса на <Белшине> было сокращено более четырех тысяч человек и закрыт один завод. После последнего визита главы государства на предприятие  несколько лет назад, ему была оказана финансовая помощь, предоставлен ряд преференций и льгот на общую сумму 191 миллион долларов.  Так же под гарантию правительства предприятию было выделены кредиты и займы более чем на 55 миллионов рублей. Сегодня  к приезду главы государства руководству <Белшины> уже было что показать и что рассказать. 

После посещения производства и общения  с руководством завода, Александр Лукашенко ответил на вопросы работников  предприятия. Людей интересовали российско-белорусские отношения,  намечающиеся  в январе выборы   в местные советы депутатов, а так же социальная сфера, в частности строительство жилья. Более получаса общался президент  с людьми, после чего ему вручили подарок - своеобразный символ предприятия - бобра  с шиной.

Вторым объектом посещения Президента Беларуси стала "Пивоваренная компания "Сябар" в Бобруйске. Здесь глава государства познакомился с перспективами развития отечественной пивоваренной отрасли за счет привлечения иностранных инвестиций. Александру Лукашенко доложили о планах по производству пива в соответствии с новейшими мировыми технологиями.

# Экономика

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