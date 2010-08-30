Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гомельскую область

Беларусь с 2013 года будет полностью обеспечивать себя семенами кукурузы. Об этом было доложено главе государства во время посещения экспериментальной базы «Крыничная».

Двухдневный визит начался с посещения кукурузокалибровочного завода экспериментальной базы «Крыничная». Здесь Президент ознакомился с технологией производства семян. Завод был построен по поручению главы государства в 2004 году и успех проекта очевиден. До этого, долгие годы Беларусь закупала семена за рубежом – это и Германия, и Франция, и Украина. Сегодня же, благодаря вкладу завода, импорт значительно сократился. В прошлом году сэкономили 19 миллионов евро.

Посещая завод, Президент еще раз подчеркнул, что следует ориентироваться на полный цикл производства не только кукурузы, но и картофеля. Тем более, что рентабельность «второго хлеба» в этом году составила 100%. Ориентироваться следует и на долгосрочную работу договоров с зарубежными партнерами на поставки белорусской сельхозпродукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Нам же не надо, как было в советские времена. Заявили, что будем сеять и ищем семена. А тогда были централизованные поставки: из Украины, из Молдовы, других регионов. Нам это не надо. Нам надо полный цикл. Как по картофелю, так и по кукурузе. Произвели, получили свои семена, посеяли, что-то добавили из-за пределов страны, для того, чтобы сравнивать, смешивать и т.д. Но мы должны обеспечить полный цикл собственными силами и собственными ресурсами. Особенно, по семенам. Поэтому, меня интересует, как идет развитие завода, который когда-то мы построили. Вы мне обещали, что мы его будем расширять, мы больше семян получим. В Ивацевичах новый завод. Тоже речь идет о расширении и получении 26 тысяч тонн своих семян. Нам этого достаточно. В этом году мы произведем около 15 тысяч тонн, а надо 26. И мы еще говорили о том, что будем обеспечивать экспорт. Надо раз и навсегда нашим кадрам усвоить, что ситуация на мировом рынке для населения планеты будет усложняться. Еще раз подчеркиваю, не хватает еды. Для нас это шанс, это возможность. Поэтому, сельскому хозяйству надо уделить достаточно внимания и четко определиться, без ошибок, чем мы будем заниматься. Особенно, в будущей пятилетке. Надо возвращаться к картофелю.

Посещая Мозырский МПЗ, Президент еще раз подтвердил планы белорусской стороны по закупкам венесуэльской нефти. В этом году мы закупим четыре миллиона тонн, а уже в следующем – в два раза больше. Председатель же концерна «Беларусьнефтехим» доложил, что вместе с вторичными ресурсами в октябре здесь выйдут на объемы переработки прошлого года. Несмотря на нюансы поставок с российской стороны. С января по июль здесь уже переработали 4,5 миллиона тонн нефти.