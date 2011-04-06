Александр Лукашенко шестого апреля продолжит рабочую поездку по Брестской области

В центре внимания главы государства будут вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития социальной сферы на селе.

Накануне Александр Лукашенко посетил СПК «Восходящая заря» Кобринского района, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ в регионе и стране в целом. В настоящее время большинство районов республики приступило к севу ранних яровых зерновых. Президент поставил задачу перед аграриями максимально обеспечить потребности внутреннего рынка в традиционных для республики сельхозпродуктах и активно наращивать экспорт, который в ближайшей перспективе должен выйти на отметку в $5 млрд.

Также Александр Лукашенко дал оценку ситуации на валютном рынке страны. Повышенный спрос на наличную валюту спровоцировал ажиотаж на автомобили. Но он уже пошел на спад. Ситуация полностью нормализуется после повышения таможенных пошлин на ввозимые авто.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я и Нацбанку сказал, и правительству, что ни в коем случае наступать на людей нельзя. Пускай люди реализуют свое желание.

Поэтому спокойно надо к этому относиться. Да, был какой-то ажиотаж. Сейчас он гораздо меньше, пошел на спад. Все сойдет, но люди не предъявят нам претензии, что мы закрыли им возможность купить то, что они хотят.

Но главное — это продать больше, чем привезти из-за рубежа. Хватит жить за счет кого-то.

Глава государства также посетил предприятие по выпуску игрушек в Кобрине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В центре внимания здесь была тема качества продукции, формирования отечественных брендов и рынков сбыта. Общаясь с работниками фабрики, Президент говорил и о поддержке семей, воспитывающих детей. Сегодня это приоритет государственной политики.

Рабочая поездка по Брестской области: Александр Лукашенко посетил фабрику детских игрушек

А. Лукашенко: Да, был какой-то ажиотаж. Сейчас он гораздо меньше, пошел на спад