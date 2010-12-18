Александр Лукашенко: Сегодня нет тех тенденций, которые бы способствовали росту цен

Об этом заявил Президент Беларуси, отвечая на вопросы журналистов, в ходе посещения Центрального хранилища Национального банка. Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко планируется ли скачок цен, в том числе и в сфере ЖКХ. У людей есть опасения, что после ноябрьского повышения зарплат бюджетников на треть возрастет стоимость продуктов и коммуналка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В рыночной экономике планировать цены вообще вредно. Надо сдерживать цены по отдельным позициям. Хлеб, мука и прочее. Жизненно важных 20-30 позиций, по которым мы контролируем цены. Порой не сдерживаем, порой сдерживаем, если они зашкаливают. Но без этих 30 позиций люди жить не могут. Поэтому они взяты под контроль. И мы отслеживаем их.

Остальные цены нет необходимости контролировать, потому что случилось так, что за пределами Беларуси, по периметру, цены чуть ниже, чем у нас. Это говорит о том, что вывоза товаров не будет, и всплеска цен не будет. Нам надо держать паритет цен, к сожалению.

Мы не можем иметь цену на продукты ниже, чем, допустим, в России. Когда у нас были цены ниже, а у них выше, то спекулянты все вывозили и перепродавали. Поэтому мы никуда не денемся. Нам надо держать этот паритет. Он есть. Сегодня нет тех тенденций, которые бы способствовали росту цен. Это, если говорить о ценах вообще.

Какие-то движения на полпроцента, на процент по отдельным видам импортного товара будут. Но, в целом, я не вижу никакой настороженности.

Мы повысили заработную плату почти на 30%. Это очень большой рост зарплаты. И, кстати, мы с ним справляемся. Экономика справляется. Этот подъем никак не скажется на нашей экономике.

Более того, что греха таить, мы дали людям зарплату под Новый год. Если вы получили на треть больше зарплату, что произойдет? Новый год – это главный наш праздник, семейный. Вы пойдете в магазин и купите что-то своим детям, себе. Вы вложите деньги в товар Беларуси. Вот в чем мудрость была этого вопроса. Поэтому мы повысили зарплату под Новый год. Это главное, чтобы вы деньги, которые даны государством, вложили в белорусский товар. Это подстегнет развитие экономики.

Что касается ЖКХ, то этот вопрос определен. Мы не будем повышать стоимость жилищно-комуннальных услуг пропорционально росту зарплаты. Тогда какой смысл? Мы съедим всю заработную плату. Скорее всего, в течение года, если не произойдет никаких катаклизмов, мы таким путем будем идти.

Подешевеет для Беларуси, допустим, нефть, сырье, другие комплектующие. Какие основания для роста цен? Нет таких оснований. Особенно по ЖКХ. Поэтому надо успокоиться и жить спокойно. В беде мы своих людей не оставим. Это точно.