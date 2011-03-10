Александр Лукашенко: Сбербанк выразил желание финансировать многие проекты в Беларуси

В Беларуси готовы поддержать деятельность Сбербанка России. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем правления Германом Грефом.

Российский банк выразил желание финансировать многие проекты в Беларуси. Опыт уже есть. При содействии Сбербанка был осуществлен дебютный выпуск еврооблигаций. В целом инвестиции этого финансового учреждения в экономику Беларуси приблизились к миллиарду долларов. Успешно выполняется совместная программа экспорта белорусских товаров в Россию.

Александр Лукашенко:

Выполнено все, что обещали. Банк по своему влиянию уже третий в Беларуси, и многое здесь зависит от личности. Я знал, что Вы человек рыночный, но очень честный, такой имидж у Вас сложился в России, хотя я тоже когда-то подвергал это сомнению. Поэтому я всегда говорю Председателю Национального банка, что Сбербанк России — серьёзный банк, надолго пришёл в Беларусь. И мы должны всячески его поддерживать.

Банк выразил желание финансировать очень многие проекты в нашей стране — выбирайте любые, мы Вам абсолютно доверяем. Сложности, которые могут здесь возникнуть — это финансы, экономика: мы зависим от того, что в мире делается.

Вы знаете наши возможности, возможности Беларуси как государства, мы всячески будем поддерживать Вас здесь.

Подробнее о встрече Президента с главой Сбербанка России Германом Грефом — в наших следующих выпусках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».