Александр Лукашенко с рабочей поездкой по Витебской области

Ровно год для выхода сельского хозяйства на рентабельную работу отвел Витебской области Президент Александр Лукашенко. Глава государства находится с регионе с рабочей поездкой. Сразу по прилету белорусский лидер поинтересовался ходом уборочной.

В самом северном регионе страны зерновые начинают собирать позже остальных областей. В этой связи глава государства считает необходимым определиться с теми культурами, выращивать которые в Витебской области будет наиболее оптимально, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рабочая поездка по Витебской области началась с Поставского района. На этот раз Александр Лукашенко решает отказаться от запланированного маршрута и посещает предприятия по своему усмотрению. Однако еще у вертолета глава государства интересуется ходом уборочной. Аграрии страны уже собрали в общий каравай 425 тысяч тонн.

В Гомельской области есть и первый комбайнер-тысячник. Однако Витебщина из-за своего географического расположения зерновые начинает собирать позже других регионов. На это президент и обращает внимание. К севу таких культур нужно подходить с умом. На севере лишь единичные поля могут давать прибыль. Поэтому следует обратить внимание и на другие сельхозкультуры.

Александр Лукашенко:

Здесь, на севере, единичные поля, где можно сеять зерновые и рентабельно получать урожай.

Второе. Да, кукурузу здесь надо сеять: семена кукурузы мы здесь не получим. Надо по технологиям сеять, чтобы иметь силос кукурузный.

Третье, это травы. Травопольный севооборот — это азбука. Зачем нерентабельные культуры возделывать?

По мнению президента, оптимальный вариант для северных регионов — травы. С вертолета Александр Лукашенко обращает внимание, что пастбища в поймах рек и озер региона пустуют. Поэтому развитию животноводства следует уделить более пристальное внимание.

Александр Лукашенко:

Нам надо определиться, что здесь возделывать. На каждом клочке, возле каждого озера, в каждой пойме должен пастись скот.

С тем, как обстоят дела в животноводстве, Александр Лукашенко знакомится уже на молочно-товарной ферме Волохи. Это хозяйство впору называть настоящим биотехническим заводом по производству молока. Весь процесс по выращиванию буренок здесь взяли на себя роботы. Специальная техника делает всё, начиная от раздачи кормов и заканчивая дойкой. При этом аппараты постоянно контролируют состояние здоровья животного. «Главное, — отмечают специалисты, — такая технология себя оправдывает».

На территории хозяйства «Камайский-Агро» главе государства демонстрируют новую технологию обработки фуража. Плющить зерно начинают при 30-процентной влажности. Это позволяет сократить сроки уборки посевов, а заодно иметь качественный корм. Есть здесь и современные комплексы по сушке фуража. Два агрегата позволяют обрабатывать 60 тонн зерна в час.

Встречаясь с аграриями разных хозяйств, глава государства подчеркивает: урожай должен приносить прибыль. Пока затраты превышают приносимый эффект.

Александр Лукашенко:

Должен быть урожай и рентабельность. Нужны деньги. Нам не надо просто — вот зерно, посеяли, убрали — прослезились, потому что затраты выше, чем мы получаем эффекта от него. Деньги должны быть, должна быть рентабельность, тогда будет дело. У нас идеальная погода сейчас.

Подводя итог, президент дал поручение: в ближайшие три дня начать массовую уборку в регионе, тем более что погода способствует. Покидая хозяйство, Александр Лукашенко извинился за столь неожиданный визит и поблагодарил аграриев за хорошую работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».