Александр Лукашенко рассматривает возможность создания белорусско-австрийского СП для переработки отходов

Президент Беларуси проводит совещание по вопросам сотрудничества с австрийским концерном Strabag. Это объединение — одно из ведущих строительных в Европе с годовым оборотом более 13 миллиардов евро. На предприятиях по всему миру трудятся более 75 тысяч сотрудников.

В Беларуси концерн работает с 2007 года. Причем, Strabag — единственная компания, которая зарегистрировала свои технологии в нашей стране с целью получения биогаза. В настоящее время она строит в Бресте предприятие по переработке отходов.

Президент Беларуси встречался с представителями концерна во время поездки в Брестскую область в конце октября. Тогда была достигнута договоренность провести в ближайшее время встречу и детально обсудить все предложения австрийцев по реализации их проектов в нашей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Эта проблема имеет для нас не только экологическое, но и экономическое значение. Поэтому в пилотный проект мы заложили решение сразу нескольких важных задач. Конечно, в первую очередь - это снятие с помощью современных технологичных производств обострившихся экологических проблем. Рациональная утилизация отходов позволит нам очистить города от мусора и охранять окружающую среду, вовлекать в оборот вторичное сырье. Второе — внедрение передового мирового опыта и соответствующих технологий для получения альтернативных источников энергии. В частности, биогаза, который будет использован для выработки электричества. И наконец, самое важное, — мы стремимся вовлечь белорусские предприятия в разработку и создание оборудования для подобных заводов, а также использовать отечественные строительные материалы при возведении аналогичных объектов.

На нашей последней встрече в Бресте я попросил компанию Strabag до этого совещания проработать вариант создания в Беларуси совместного предприятия по строительству подобных объектов.