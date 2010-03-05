Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства по привлечению в страну инвесторов

Президент подчеркнул, начиная с 2008 года, сумма прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики неуклонно снижается.

В 2009 вложения составили 420 миллионов долларов. Это на 38% ниже предыдущего года.

Некоторые находят оправдания падению – снижается инвестиционная активность в мире. Но, по мнению главы государства, причина и в безответственности, нежелании или неумении некоторых должностных лиц работать. Из-за чего вырос поток обращений потенциальных зарубежных инвесторов напрямую к главе государства. Президент считает, что инвестиции нужно привлекать активнее, создавая благоприятный бизнес-климат без всяких бюрократических преград.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я не знаю, Сергей Сергеевич, это у Вас контора так работает, вы опять в очередной раз будете на кого-то обижаться, но в представленных материалах до сих пор министром культуры числится Матвейчук, который у Вас контролирует реализацию неких инвестиционных проектов. Это говорит о том, что вы или фотографируете старые материалы и скидываете их сюда, или у Вас люди несведущие этим занимаются. Если человек к нам едет и предлагает собственные деньги как инвестиции в нашу экономику, ему должна быть зеленая улица. Его надо ознакомить с тем, какие налоги он будет платить, и какие льготы мы ему можем предоставить на стадии реализации проекта. Когда он будет это четко понимать, и его будут встречать с удовольствием, а не заглядывать в карман или ставить дополнительные условия, тогда такой инвестор будет работать.

Александр Лукашенко не впервые упрекает руководителей высокого ранга в бездействии. 115 инвестпроектов планировалось на прошлый год. Глава государства считает, что нет целостной работы с инвестициями. Приоритетными сферами для капиталовложений должны стать энергетическая и перерабатывающая отрасль.

Александр Лукашенко:

– Каждый чиновник, от премьера до председателя Райисполкома, должен ложиться спать и думать, что ему еще нужно сделать. Конечно, основным объектом, наиболее привлекательным для инвесторов, является Минск. И губернаторы, и мэр Минска особо не торопитесь реализовывать проекты. Послушали и думаете, что все так и обойдется. Это первое. Второе – не нужно хвататься, как за соломинку, и реализовывать любые проекты, которые предложат. Если инвестор определился, что ему нужен здесь завод, частник не частник, пожалуйста, мы препятствовать не будем. Но когда под гарантией правительства, когда мы льготы даем, когда участвуем в этом проекте, мы должны четко определиться, какие проекты нам нужны.

Президент потребовал до конца года исправить ситуацию в работе с инвесторами и держать ее под контролем.