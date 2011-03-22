Александр Лукашенко раскритиковал программу правительства

Президент Александр Лукашенко выслушал доклад правительства об итогах развития села за минувшие пять лет и задачах по реализации госпрограммы на ближайшие годы.

Три часа обсуждения пошли по незапланированному сценарию. Президент раскритиковал программу правительства, назвал ее несовершенной и потребовал кардинально пересмотреть. В программе должно быть только то, что еще не охвачено вниманием государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На совещании звучали разные точки зрения по поводу финансирования. Президент потребовал точно определиться в этом вопросе. Александр Лукашенко предложил привлечь к доработке программы руководителей успешных сельхозпредприятий. И отметил, что в АПК, в первую очередь, должна быть дисциплина.

Александр Лукашенко:

К посевной все готовы. Сеять будем так, как никогда не сеяли. Ни один клочок земли не должен быть необработан. Ни один! В каждой области есть лучшие хозяйства — возите, учите, показывайте и требуйте. Железная дисциплина для руководителей и специалистов. Выполняйте. Умения у нас хватает, как организовать, мы умеем и знаем, на каждом месте у нас люди, которые умеют и знают, как надо делать. Надо просто прекратить эту расхлябанность.