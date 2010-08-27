Александр Лукашенко раскритиковал Правительство за невыполнение некоторых основных показателей социально-экономического развития Беларуси

Сегодня в Администрации Главы государства проходит самое крупное совещание в нынешнем году. Правительство и Национальный банк отчитываются о работе экономики за первое полугодие. Также обсуждается выполнение Программы соцэкономразвития за пятилетку, которая заканчивается в этом году.

Кроме этого, ожидается, что Главе государства представят на рассмотрение три основных прогнозных документа: социально-экономического развития, бюджета и денежно-кредитной политики на 2011 год.

В своем вступительном слове Александр Лукашенко подчеркнул, что основная задача Правительства и Национального банка — повышение конкурентоспособности национальной экономики. Потому он крайне не удовлетворен тем, что в первом полугодии нынешнего года не достигнуты запланированные показатели по промышленному производству, выпуску сельскохозяйственной продукции и инвестициям в основной капитал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как понимать, что проблема ликвидации залежей готовой продукции, несмотря на мои многократные поручения, не решена до настоящего времени? До сих пор на складах промышленных предприятий без движения готовая продукция на сумму 6 триллионов рублей. Решение этой проблемы важно не само по себе. От этого зависит финансовое положение реального сектора экономики. Сегодня наряду с огромными запасами на складах растет просроченная дебиторская задолженность. То есть готовая продукция отгружена, а выручка за нее не поступила.

Более того, внешняя просроченная задолженность российских партнеров превысила долг белорусских промышленных предприятий на 347 млрд рублей — в 4 раза. Иными словами, что же получается? Выгоду от роста экспорта и разгрузки складов имеют не белорусские производители, а их внешнеторговые партнеры. Хотелось бы услышать, в чем причина такой ситуации и что будете делать, чтобы ее кардинально изменить? В центре отчетов Правительства и Нацбанка должна стоять наиважнейшая задача — повышение конкурентоспособности национальной экономики.