Прямой эфир

Александр Лукашенко проводит встречу с руководством группы Rothschild

19 февраля 2010 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это частная независимая компания, основанная в 1765 году.

Она предоставляет услуги в сфере инвестиционного банкинга, персонального банковского обслуживания и доверительного управления активами - правительствам, компаниям и физлицам по всему миру.

Группа Ротшильд способна давать независимые и объективные рекомендации. В течение последних семи лет эта независимая компания занимает первое место по числу сделок слияния и поглощения в Европе. А с 1995-го года - ведущий консультант по сделкам с акционерным капиталом. На протяжении последних лет группа Rothschild активно действует на территории стран Восточной Европы и СНГ.

# Экономика # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
19 февраля 2010 13:15

Инвестор Даниэль Крутцинна: Таможенный союз – позитивный шаг для инвесторов

18 февраля 2010 20:00

Минсельхозпрод предлагает штрафовать организации, которые не справляются с присоединёнными хозяйствами

18 февраля 2010 19:44

Крупный бизнес-форум собрал представителей торговых сетей России и Беларуси в Минске