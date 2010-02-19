Александр Лукашенко проводит встречу с руководством группы Rothschild

Это частная независимая компания, основанная в 1765 году.

Она предоставляет услуги в сфере инвестиционного банкинга, персонального банковского обслуживания и доверительного управления активами - правительствам, компаниям и физлицам по всему миру.

Группа Ротшильд способна давать независимые и объективные рекомендации. В течение последних семи лет эта независимая компания занимает первое место по числу сделок слияния и поглощения в Европе. А с 1995-го года - ведущий консультант по сделкам с акционерным капиталом. На протяжении последних лет группа Rothschild активно действует на территории стран Восточной Европы и СНГ.