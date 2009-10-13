Александр Лукашенко провел совещание по развитию банковского сектора

– Беларусь продолжит переговоры с иностранными инвесторами по продаже «БПС-Банка», но на максимально выгодных для страны условиях, – заявил на встрече Президент Беларуси.

Вопрос продажи банка имеет не только экономическое, но и политическое значение, подчеркнул глава государства. Минск намерен выработать принципиальную позицию: стоит ли в кризисный период, когда падают цены, продавать иностранным компаниям наши крупные финансовые организации. «БПС-Банк» Александр Лукашенко назвал одним из системообразующих и важнейших банков для Беларуси.

– Что меня настораживает в этой ситуации? Мы провели оценку, в том числе, «Белпромстройбанка». Оценка разнится. Наш Институт недвижимости оценивает его в очень крупную сумму, по международным методикам. Западные институты оценивают в 2-3 раза меньше этот банк. Поэтому я не могу принимать единолично такие решения, когда так цены пляшут, – сказал Президент Беларуси.

В предыдущие два года государство вложило в развитие «БПС-Банка» 260 миллиардов рублей, в текущем году еще 30 миллиардов. Сегодня его активы достигают 2 миллиардов долларов. Это прекрасный банк, подытожил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам совещания, среди которых были руководители крупнейших финансовых структур Беларуси и представители Администрации Президента. По итогам обсуждения было принято коллегиальное решение продолжить переговорный процесс о продаже «БПС-Банка».

– Продажа одного из лучших банков Беларуси. Тем более, что мы собираемся продавать не здания, а хорошо налаженный бизнес. Причем, только в 2007-08 гг. государство вложило в развитие этого банка 260 миллиардов рублей. Кроме того, в текущем году за счет бюджета в его уставной фонд будет внесено еще 30 миллиардов рублей. То есть – это хороший банк. Поэтому надо обсудить все «за» и «против» с учетом экономической безопасности Беларуси. Решение должно приниматься не только по «Белпромстройбанку». Нам надо принципиально договориться, как мы будем себя вести в условиях финансового кризиса, когда цены на всё упали значительно, – подчеркнул Александр Лукашенко.