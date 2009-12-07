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Александр Лукашенко проконтролирует выполнение поручений по развитию вагоностроения в Беларуси

07 декабря 2009 12:04
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Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании по этому вопросу.

Главу государства настораживает затягивание сроков реализации этих важнейших проектов. Президент напомнил, что решение о создании в стране современной высокотехнологичной вагоностроительной отрасли было принято им во время посещения Могилёвской области в ноябре 2007 года.

Александр Лукашенко:
- Были определены, однозначно и чётко, два направления реализации этой задачи. Первое направление, за которое отвечает министерство промышленности, — создание производства по выпуску грузовых контейнеров на базе Могилевского вагоностроительного завода и БелАЗа. За второе напрвление — модернизация вагоноремонтной отрасли на базе Осиповичского вагоностроительного завода — отвечают Белорусская железная дорога и российское ЗАО «Гранд-Экспресс», как основной инвестор. Конкретные решения были оформлены соответствующими протоколами и двумя указами, как и просили инвесторы.

Подробная информация о совещании Президента по вопросу реализации инвест-проектов в сфере железнодорожного транспорта в следующих выпусках новостей.

# Экономика # Лукашенко # Экономика # Лукашенко

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