Александр Лукашенко проконтролирует выполнение поручений по развитию вагоностроения в Беларуси

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании по этому вопросу.

Главу государства настораживает затягивание сроков реализации этих важнейших проектов. Президент напомнил, что решение о создании в стране современной высокотехнологичной вагоностроительной отрасли было принято им во время посещения Могилёвской области в ноябре 2007 года.

Александр Лукашенко:

- Были определены, однозначно и чётко, два направления реализации этой задачи. Первое направление, за которое отвечает министерство промышленности, — создание производства по выпуску грузовых контейнеров на базе Могилевского вагоностроительного завода и БелАЗа. За второе напрвление — модернизация вагоноремонтной отрасли на базе Осиповичского вагоностроительного завода — отвечают Белорусская железная дорога и российское ЗАО «Гранд-Экспресс», как основной инвестор. Конкретные решения были оформлены соответствующими протоколами и двумя указами, как и просили инвесторы.

Подробная информация о совещании Президента по вопросу реализации инвест-проектов в сфере железнодорожного транспорта в следующих выпусках новостей.