Александр Лукашенко принял с докладом заместителя главы Администрации Президента Александра Попкова

Заместитель главы администрации Президента доложил белорусскому лидеру о ходе реализация программы возрождения и развития села. Работа в этом направлении в стране ведется активно. В развитие сектора вложено 12 триллионов рублей. В следующем году в Беларуси планируется создать еще 243 агрогородка. Ведется целенаправленная работа по созданию инфраструктуры и социальной базы на селе. Сделано немало. Однако предстоит решить еще некоторые проблемы в сельскохозяйственном производстве. Президент поручил акцентировать на этом внимание.